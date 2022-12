Groene Verbinding voorziet buurtpark en fietsverbinding tussen Zuidstraat en Guido Gezellelaan in Kortrijk

Na eerder de plannen om de Warande met het Astridpark te verbinden, maakte Stad Kortrijk donderdag haar plannen bekend om dat kunstje nog eens over te doen tussen Bissegem en sportpark Wembley.

Bij plan N238 komt er een groene corridor vanaf de Zuidstraat tot aan de Guido Gezellelaan, recht door het laatste stuk braakliggende grond. Hoe de verbinding tussen Guido Gezellelaan en Wembley in mekaar zit, is nog niet duidelijk. Daar moet de ene groene verbinding samenkomen met het ander paradepaardje van het stad, namelijk het stuk N50c. De werken aan de N328 starten in 2024.

Groene corridor

Met veel bombarie kondigde de Stad Kortrijk vorige maand haar ‘groene verbinding’ aan. Een stuk dat Heule en Bissegem dankzij een groene corridor moet verbinden met het stadscentrum van Kortrijk en omgekeerd. Eerst werd het luik dat de Warande met Kortrijk verbindt, belicht. Nu viel de eer te beurt aan het andere grote onderdeel van die groene verbinding, een corridor van de Zuidstraat tot aan de Guido Gezellelaan. Op termijn wordt die laatste straat dan ook nog verbonden met de Wembley en het stuk N50c.

Nieuw buurtpark

De N328, zoals het deel tussen de Zuidstraat en Guido Gezellelaan genoemd wordt, start aan het grenspunt, recht tegenover de parking van Potteau, tussen de Zuidstraat en de Heulsestraat. Vanaf daar gaat het in een rechte lijn door tot aan de Guido Gezellelaan. Om die doorsteek tussen beide straten te maken, wordt volgend jaar de sloophamer gezet tegen huisnummer 119 in de Guido Gezellelaan.

“We bouwen verder aan een veilige en groene wandel- en fietsroute tussen de jaagpaden langs de Leie, sportpark Wembley en stadsgroen Ghellinck in Bissegem”

De oversteek krijgt een fietspad van vier meter breed, een wandelpad van twee meter breed en nog wat extra groene speelruimte. De stad omschrijft het stuk als een ‘levendig buurtpark’. In dat buurtpark is er ruimte voor een trapveldje, speeltoestellen en een ligveldje. “De inrichting van de strook van 500 meter tussen de Guido Gezellelaan en de Zuidstraat maakt deel uit van het grotere plan van de 2 kilometer lange Groene Verbinding van het Ghellinckpark in Bissegem tot De Warande in Heule. We hebben hiervoor alle gronden in bezit van de stad alsook de woning Guido Gezellelaan 119, die al in de loop van 2023 kan worden gesloopt”, zegt Wout Maddens, schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwing

Verbinding maken

Verbinding is het modewoord van Stad Kortrijk. Op termijn moet het dankzij de plannen mogelijk worden om door een groene oase van Kortrijk richting Heule en Bissegem te trekken en omgekeerd. “We bouwen verder aan een veilige en groene wandel- en fietsroute tussen de jaagpaden langs de Leie, sportpark Wembley en stadsgroen Ghellinck in Bissegem. Via de Molenstraat wordt deze route ook verbonden met die andere nieuwe fietsroute tussen Astridpark en speeldomein De Warande in Heule”, dixit Axel Weydts, schepen van Kortrijk Fietst en Kortrijk Stapt.

Volgend jaar gaat het huisnummer 119 in de Guido Gezellelaan tegen de vlakte. De Siberie Reke moet dienen als autoverbinding tussen de Zuidstraat/Heulsestraat en de Monica Devriesestraat en doorkruist de Groene Verbinding niet. Ook De Oude Ieperseweg blijft logischerwijs beschikbaar voor autoverkeer. Het kostenplaatje wordt geraamd op 1,3 miljoen euro.