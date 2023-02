Kruispunt gasexplosie Christinastraat in Oostende vrijgegeven, aannemer kan werken hervatten

Het parket heeft het kruispunt van de Christina- en Ooststraat in Oostende vrijgegeven. Dat betekent dat de aannemer verder kan werken en tegen eind maart de hele straat afgewerkt zal zijn.

Het kruispunt van de Christinastraat en Ooststraat was sinds die fatale 13 oktober afgesloten. De gasexplosie, die toen een ravage aanrichtte, was ontstaan na werken aan het kruispunt. Het gerecht liet de site afsluiten zodat de nodige onderzoeken konden gebeuren. Na bijna vier maanden werd de site nu vrijgegeven.

Extra ploegen

Schepen van Openbare Werken Björn Anseeuw (N-VA): “We kregen dinsdag het bericht dat het kruispunt werd vrijgegeven. Dat betekent concreet dat de werken kunnen verdergezet worden. De aannemer start woensdag met de rioleringswerken.”

Volgende week zullen de nutsmaatschappijen aan de slag gaan en daarna wordt de fundering en betegeling voorzien. “De aannemer zet daarvoor zelfs extra ploegen in. We verwachten dat het kruispunt zelf over vier weken hersteld zal zijn. De volledige afwerking van de hele Christinastraat is voorzien tegen de paasvakantie.”