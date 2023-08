Ingrijpende werken kruispunt Belgiek zijn gestart

Vandaag zijn de werken gestart voor de herinrichting van de Vichtesteenweg (N36) en de Vichtesteenweg. Het drukke verkeersknooppunt wordt veiliger en comfortabeler ingericht voor alle weggebruikers, de doorstroming van het verkeer wordt verbeterd en er komt een gescheiden riolering.

Volgens de huidige planning zullen de werken eind 2024 klaar zijn. Om de hinder voor de omgeving te beperken, worden de werken in verschillende fases uitgevoerd. Tijdens de eerste fase, die zal duren tot eind december 2023, werkt de aannemer op de noordelijke zijde van de Vichtesteenweg, tussen de afrit van de E17 en het kruispunt Belgiek, en op de Elf Novemberlaan.

Omleiding

Ook de bypass van de Breestraat naar de Vichtesteenweg wordt aangelegd. Het verkeer van Anzegem naar Deerlijk kan tijdens de werken voorbij de werfzone rijden. Zij volgen geen omleiding. Verkeer van Deerlijk naar Anzegem is niet meer mogelijk. Er is een omleiding via het op- en afrittencomplex van de E17 in Waregem. Fietsers en het openbaar vervoer moeten in beide richtingen een omleiding volgen. (DRD)