Herinrichting kruispunt Belgiek en Vichtesteenweg van start: “Anderhalf jaar op tanden bijten”

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de gemeente Deerlijk, Riopact en Aquafin starten op dinsdag 8 augustus met de herinrichting van de Vichtesteenweg (N36) en het drukke kruispunt Belgiek. Het wordt er veiliger en comfortabeler ingericht voor alle weggebruikers, de doorstroming van het verkeer wordt verbeterd en er komt gescheiden riolering. Volgens de huidige planning zullen de werken eind 2024 klaar zijn.

Het kruispunt Belgiek is al jaren een knelpunt op vlak van mobiliteit. Het drukke verkeersknooppunt moet een grote verkeersstroom verwerken met onder meer het verkeer van en naar het af- en oprittencomplex van de autosnelweg E17 en het bedrijventerrein Deerlijk-Waregem. Tijdens de spitsuren is het er steevast aanschuiven in de file. De jongste 15 jaar werden al talrijke alternatieven naar voor geschoven om de situatie te verbeteren, maar het kwam nooit tot een doorbraak.

Bypass

“Nu is dat wel het geval en daar zijn we bijzonder blij om”, start schepen van Mobiliteit Regine Rooryck (CD&V) haar verhaal. “AWV staat in voor de algemene coördinatie van het grote project. Verschillende ingrepen op de gewestweg N36 moeten de doorstroming, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers verhogen. De voorbereidende werken zijn inmiddels achter de rug. Zo werden een gebouw in de Breestraat en de oude hoekwoning op het kruispunt van de Vichtesteenweg en de Oude Vichtestraat gesloopt om meer ruimte vrij te maken voor de herinrichting van het kruispunt Belgiek.”

“Wat de belangrijkste ingrepen zijn? Het kruispunt wordt overzichtelijk gemaakt. Er komt een bypass van de Breestraat naar de Vichtesteenweg. Zo kan het vrachtverkeer vlot afslaan naar de E17, zonder langs het kruispunt Belgiek te rijden. Vanop de Breestraat wordt er ook een verbinding gemaakt naar de Vichteknokstraat zodat ook dat verkeer niet meer langs het kruispunt moet rijden. De Vichtesteenweg wordt veiliger. De fietspaden worden heraangelegd. Waar er ruimte is, worden ze vrijliggend aangelegd. Zo hebben fietsers alle nodige ruimte. Aan kruispunten en inritten worden de fietspaden rood gemarkeerd om de zichtbaarheid van fietsers te verbeteren.”

Haltehaven

“De Oude Vichtestraat wordt niet op het kruispunt aangesloten om het kruispunt overzichtelijk te houden. De Vichteknokstraat blijft wel aangesloten. De bestaande bushaltes worden verplaatst en vernieuwd. De bushalte richting Deerlijk wordt verder van het kruispunt aangelegd en wordt ingericht als een haltehaven. De bus stopt naast de rijweg. Het perron wordt verhoogd aangelegd zodat reizigers comfortabel op en af kunnen stappen. De halte richting Vichte komt voor het kruispunt. Daarnaast vernieuwen Aquafin en Riopact de riolering over de hele werfzone. Ze leggen een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aan. Het afval- en regenwater worden zo apart afgevoerd en dat is beter voor het milieu.”

Toekomstbeeld herinrichting kruispunt Belgiek en Vichtesteenweg. © gf

Fasering

Om de hinder voor de omgeving te beperken, worden de werken in verschillende fases uitgevoerd. “De eerste fase start op dinsdag 8 augustus en zal duren tot eind 2023”, gaat schepen Rooryck verder. “De aannemer werkt dan op de noordelijke zijde van de Vichtesteenweg, tussen de afrit van de E17 en het kruispunt Belgiek, en op de Elf Novemberlaan. Ook de bypass van de Breestraat naar de Vichtesteenweg wordt aangelegd.

“Tijdens de tweede fase, van begin 2024 tot het voorjaar, wordt op de zuidelijke zijde van de Vichtesteenweg, tussen de afrit van de E17 en het kruispunt Belgiek. De derde fase omvat de werken op de Breestraat, tussen de vrije basisschool Belgiek en het kruispunt. In deze fase wordt er ook een verbinding aangelegd tussen de Breestraat en de Vichteknokstraat. Tijdens de laatste fase, vanaf augustus 2024, wordt het kruispunt Belgiek heraangelegd en werkt de aannemer op het laatste deel van de Vichtesteenweg, tussen het kruispunt en de uitrit van Carrefour Market.”

Impact en hinder

“Het zijn grote ingrijpende werken die uiteraard voor de nodige impact en hinder zullen zorgen. Het verkeer van Anzegem naar Deerlijk kan tijdens de werken voorbij de werfzone rijden. Zij volgen geen omleiding. Doorgaand autoverkeer en zwaar verkeer van Deerlijk naar Anzegem zullen wel een omleiding moeten volgen. Zij rijden om via het op- en afrittencomplex van de E17 in Waregem. Fietsers en het openbaar vervoer moeten in beide richtingen een omleiding volgen. Alle mogelijke signalisatie zal voorzien worden zodat het voor iedereen duidelijk is. Als alles volgens plan verloopt, wat we allemaal hopen, dan moet het hele project tegen eind 2024 volledig klaar zijn. Het wordt zowat anderhalf jaar op de tanden bijten, maar we gaan er van uit dat de voldoening later zoveel groter zal zijn.”