Boete of verkeersklas voor fietsers die toch doorrijden bij werken aan fietspad in Guido Gezellelaan

Momenteel zijn er werken aan de gang waarbij de Guido Gezellelaan in Roeselare een breder fietspad krijgt. Daarbij is er momenteel voor fietsers een inrijverbod richting Veldstraat. Heel wat fietsers lappen dat aan hun laars. Daarom waarschuwt de politiezone RIHO dat er controles en boetes volgen.

“In de Guido Gezellelaan in Roeselare en dit ter hoogte van de overweg zijn er wegenwerken”, klinkt het bij politiezone RIHO. “Er is een inrijverbod richting Veldstraat. Woensdagmorgen voerde de verkeersdienst controle uit en stelde vast dat de verboden rijrichting massaal door fietsers wordt genegeerd. Er werd in eerste instantie preventief en ‘waarschuwend’ opgetreden. Vanaf vandaag zal de verkeersdienst repressief optreden.”

“Fieters van 12 tot 15 jaar zullen daarbij worden uitgenodigd voor een verkeersklas. Ouders van fietsers van 16 en 17 jaar zullen een minnelijke schikking ten bedrage van 242,42 euro ontvangen. Meerderjarige fietsers zullen een onmiddellijke inning van 184,42 euro ontvangen.”