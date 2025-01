Werken voor extra breed fietspad in de Guido Gezellelaan op 13 januari van start

Vanaf maandag 13 januari starten de werken aan een nieuw fietspad in de Guido Gezellelaan. De populaire fietssnelweg F361 langs de spoorweg wordt nog comfortabeler in beide richtingen.

Er komt geen fietsstraat, maar wel veel meer ruimte voor fietsers, uiteraard met behoud van de waardevolle bomen.

De vernieuwing gebeurt in vier opeenvolgende fases, om de hinder te kunnen beperken:

Fase 1: Tussen Azalealaan en Herdersstraat (excl. kruispunt)

Fase 2: Van Herdersstraat (incl. kruispunt) tot aan Stijn Streuvelsstraat

Fase 3: Van Stijn Streuvelsstraat tot einde fietspad

Fase 4: Zone tussen Azalealaan en Veldstraat (incl. kruispunt)

Fase 1 van 13 januari tot eind maart

In deze eerste fase breekt de aannemer het huidige fietspad open tussen de Azalealaan en de Herdersstraat. Het fietspad wordt er vier meter breed.

Om dit te kunnen uitvoeren, is het nodig om in dit stuk tijdelijk eenrichtingsverkeer te voorzien naar Rumbeke. Auto’s en fietsers rijden er tijdelijk op de rijweg. Richting Roeselare wordt er een kleine omleiding voorzien (fietsers via Begoniastraat en Azalealaan).

Nadien zijn de volgende delen van de straat aan de beurt, met als laatste deel het deel tussen de Azalealaan en de Veldstraat. Daar zullen de verkeerslichten verdwijnen en krijgen fietsers voorrang. Dat is een veilige ingreep, aangezien er in de toekomst geen vrachtverkeer meer in de Veldstraat zal mogen rijden. Bovendien wordt de Guido Gezellelaan een eenrichtingsstraat voor autoverkeer tussen de Azalealaan en de Veldstraat, richting Veldstraat.

“Met deze aanpassingen zorgen we voor een vlottere en veilige doorstroming voor de fietsers. In de spitsuren zullen ze elkaar veilig kunnen kruisen. Uiteraard doen we alles met behoud van de prachtige bomenrij, die de laan zo mooi typeert. Er komen zelfs nog 18 extra bomen bij”, aldus schepen Piet Delrue.

De provincie West-Vlaanderen financiert 75 % van het project en krijgt daarvoor een subsidie vanuit het Kopenhagenplan van Europa.