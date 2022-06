Wandelweg tussen Westouter en Boeschepe hersteld

Goed nieuws voor de recreatieve fietsers, ruiters en wandelaars. De chemin n°20, de wandelweg die de verbinding maakt tussen de Boeschepestraat in Westouter en de Gemenestraat in Boeschepe, is hersteld.

In samenspraak met de gemeente Boeschepe, de gemeente Heuvelland, USAN (Union Syndicale D’amenagement Hydraulique Du Nord) en de provincie West-Vlaanderen werden de nodige herstellingen uitgevoerd.

Beek uitgehold

De Chemin n°20 was meer dan tien jaar een gesel voor elke gebruiker. De onverharde weg, gelegen op grondgebied Heuvelland, was moeilijk te gebruiken door de daar gelegen Franse beek (La Brouck Elsen Becque). De beek was volledig uitgehold en nam zo de bijna volledige breedte van het wandelpad in.

“Resultaat was dat het grondgebied van België verkleinde en dit van Frankrijk vergrootte, waardoor niemand nog doorgang had”, aldus schepen Jean-Pierre Geelhand de Merxem.

Onverharde weg

“Nu het pad hersteld is, zal het opnieuw voluit kunnen gebruikt worden voor de gebruikers. Het betreft een onverharde weg van anderhalve meter waar mountainbikers, wandelaars en ruiters opnieuw hun favoriete hobby kunnen uitoefenen.