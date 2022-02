Chemin n°20 krijgt opfrisbeurt: “Beek en het wandelpad ernaast herstellen”

Goed nieuws voor de recreatieve fietsers, ruiters en wandelaars. De Chemin n°20 of de wandelweg die de verbinding maakt tussen de Boeschepestraat in Westouter en de Gemenestraat in Boeschepe zal binnenkort hersteld worden.

De Chemin n°20 was meer dan 10 jaar een gesel voor elke gebruiker. De onverharde weg gelegen op grondgebied Heuvelland was moeilijk te gebruiken omwille van de daar gelegen beek die dan weer toebehoort aan de Franse overheidsdienst. De beek was volledig uitgehold en nam zo de bijna volledige breedte van het wandelpad in. Wie de chemin wou gebruiken moest zo het naast gelegen veld in. “En dat kan natuurlijk de bedoeling niet zijn,” zegt schepen van toerisme Bart Vanacker.

Een oplossing werd echter niet meteen gevonden. “Het was collega schepen Jean-Pierre Geelhand die het dossier opnieuw naar boven haalde. Toen er ook nog eens digitaal nieuwjaarswensen tussen de beide besturen werden verzonden werd ook de wens geopperd om dit dossier definitief op te lossen. We gingen met alle bevoegde partners ter plaatse en maakten de nodige afspraken voor herstel. Nog dit voorjaar zullen we samen met onze Franse buren zorgen voor een herstel van de beek en het wandelpad ernaast.” Het pad zal zo opnieuw voluit kunnen gebruikt worden. “Het betreft een onverharde weg van anderhalve meter, en zo zijn er geen problemen om het pad open te stellen voor zowel mountainbikers, wandelaars als ruiters”, aldus nog schepen Bart Vanacker. (MDN)