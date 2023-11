Vicky Ameye runt in haar eentje taxidienst in Izegem: “Als vrouw moet je soms meer op je strepen staan”

Vicky Ameye is zopas gestart met Taxizy, een taxidienst waarmee je zowel een korte trip naar huis of een rit naar de luchthaven kan boeken. “Ik voelde dat daar wel nood aan was in deze stad. Ik sta klaar om iedereen die mij belt, veilig thuis te brengen.”

Vicky Ameye, eigenlijk kapster van beroep, belandde door haar ex-partner achter het stuur van een taxi en start nu haar eigen verhaal.

Je koos voor de naam Taxizy. Waarom?

“Dat verwijst natuurlijk naar Izegem, maar omdat ‘Izy’ al in heel wat namen van bedrijven voorkomt in onze stad, besloot ik het achteraan de naam te hangen. Het is ook meteen duidelijk dat het om een taxidienst gaat. Het is een nieuwe, frisse start. Ik doe het ook in mijn eentje en met één wagen.”

Dat vertraagde de start wat…

“Zeg wel. Wie nu start met een taxidienst moet met een wagen rijden die aan een bepaalde ecoscore voldoet. Het was niet simpel om die op de kop te tikken. Uiteindelijk heb ik een nieuwe Suzuki gekocht. Nu die geleverd is en ik alle nodige vergunningen op zak heb, kan ik van start gaan.”

“Eigenlijk doe ik het liefst van al de nachten”

Wat heb je zo allemaal nodig?

“Een rijbewijs en twee jaar ervaring als chauffeur, een medische keuring, een attest van goed gedrag en zeden… De wetgeving is ook veranderd, maar ik ben met alles in orde.”

Wie is Vicky Ameye Privé Vicky Ameye (48) groeide op in Izegem en woont en werkt vanuit de Stuivenbergstraat. Ze is de mama van Quinten (23) en Thanee (21). Opleiding en loopbaan Volgde een kappersopleiding en was ook een tijdlang aan de slag als kapster, rolde nu in de taxisector en is zopas gestart met Taxizy, een eigen taxidienst die ze in haar eentje runt. Vrije tijd Genieten van haar kinderen, van zondag haar rustdag maken en graag eens uit gaan eten.

Zul je een vaste plaats innemen aan het station?

“Nee, hier in Izegem loont dat niet. Er komen te weinig mensen uit het station die meteen de taxi nemen, in Roeselare bijvoorbeeld is dat anders. Ik werk vanuit mijn woning in de Stuivenbergstraat. Op enkele minuten ben ik aan het station en ook Roeselare is dichtbij. Een ideale uitvalsbasis dus.”

Welke opdrachten aanvaard je?

“Eigenlijk alles. We doen luchthavenvervoer, maar er zijn in Izegem ook andere diensten die zich daarop toeleggen. We doen ook de korte ritjes, iedereen die ergens naar toe gebracht wil worden kan daarvoor op mij rekenen.”

In je eentje kun je toch geen service van 24 op 24 en 7 op 7 garanderen?

“Nee, dat lukt inderdaad niet. Tijdens de week werk ik overdag, van 8 tot 19 uur kun je bellen. In het weekend focust zich dat vooral op de nachtelijke uurtjes. Ik werk tot zondagmorgen om 6 uur en daarna gaat de telefoon uit en kruip ik in mijn bed. Nadat ik uitgeslapen ben, geniet ik nog wat rustig van mijn zondag. Maar ondertussen is het al in de namiddag natuurlijk.”

Wat zijn de drukste momenten?

“Vooral de zaterdagnacht. Op vrijdag is het ook best druk, maar dat is na corona toch wat verminderd. In die periode lag alles stil en nadien merkten we ook wel dat veel mensen wat meer thuis blijven en daar een feestje bouwen. Maar we hebben nog ons werk. En weet je, ik doe eigenlijk het liefst van al de nachten. Uiteraard heb je wel eens een klant die boven zijn theewater is en misschien wat ambetant doet. Maar dan moet je op je strepen staan, zeker als vrouw. En dat doe ik ook, ik ben vriendelijk, maar kordaat. Als de mensen zich naar huis laten voeren is het ook meestal omdat ze een glaasje te veel op hebben. Maar niet iedereen is irritant als ze gedronken hebben, je hebt er ook die net plezier maken. En uiteraard kan ik dan ook eens mee lachen…”

Wordt er veel verteld in de taxi?

“Zeker en vast. Sommigen zouden hun hele levensverhaal vertellen, al zitten ze maar tien minuten bij mij in de auto. Mensen willen vaak hun verhaal kwijt, al ken je ze niet. Misschien is het net daarom dat ze honderduit vertellen.”

Is de taxi nemen duur?

“Dat valt mee. We rekenen eigenlijk twee euro per kilometer, na 22 uur is dat 3 euro. In Izegem rekenen we dan voor korte ritjes respectievelijk 10 of 15 euro aan. Ondertussen ken ik bijna al elke straat in de stad en als we het eens niet weten, dan is er nog altijd Waze natuurlijk. Maar nu moeten we vaak ook omrijden. Ook ik hoop dat de werken aan de centrumbrug zo snel mogelijk achter de rug zijn.”

Ondervind je ook niet dat het verkeer met de dag nog drukker wordt?

“Dat klopt. Daarom is het ook leuk om ‘s nachts te rijden. In heel wat centra is het zone 30, er zijn de fietsstraten,… Maar ik hou het altijd veilig en neem mijn tijd. Dat laat ik ook mijn klanten weten, dan kan het zijn dat we enkele minuutjes later zijn.”

Hoe kunnen de mensen je contacteren?

“In de Izegemse horecazaken kennen ze mij. Ze weten dat ze me altijd mogen bellen om een klant naar huis te brengen. Ik heb een website, wie een tijdje op voorhand een rit wil boeken, kan dat altijd door een mailtje te sturen. Maar je mag ook altijd bellen; Soms ben ik dan een rit aan het doen en moet je eventueel een half uurtje wachten. Maar ik werk ook goed samen met enkele collega’s, waarbij we opdrachten naar elkaar doorspelen.”

Deze job heeft ook een grote impact op je privéleven?

“Zeker. In het weekend ben ik in de weer en op zondag rust ik uit. Mijn kinderen doen soms ook een beroep op mij om voor hen taxi te spelen. Maar dan weten ze dat ze wat langer moeten blijven, eerst doe ik alle klanten. Dus mogen ze wat langer uitgaan.”