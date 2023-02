Triloy kreunt onder het sluipverkeer naar LAR-Zuid en onderneemt actie: “De omwonenden zijn de overlast allemaal beu”

De bewoners van de Triloystraat en de Bedevaartweg in Rekkem zijn de verkeersonveilige situatie in hun landelijke straten spuugzat. Sinds de komst van de transportzone LAR-Zuid gaan ze gebukt onder de aanhoudende terreur van agressief sluipverkeer. Ten einde raad hebben ze zich verenigd in de Actiegroep Triloystraat- Bedevaartweg.

Verkeersellende

Tijdens het weekend is het aangenaam vertoeven in de verste uithoek van Groot-Menen. Je kan er met het gezin ontspannende wandel- en fietstochtjes tussen de velden maken over rustige en verkeersluwe weggetjes, maar vanaf maandagochtend wordt alles anders. Terwijl het platteland nog zijn roes uitslaapt, barst de zotte morgen los en transformeert Triloy in een levensgevaarlijke snelweg richting LAR-Zuid. Met voortrazende autokolonnes op een haast kaarsrechte maar veel te smalle weg, de snelste en kortste route naar de transportzone. Dat er enkel plaatselijk verkeer de straat in mag, deert het regiment werknemers, koerierdiensten, bestelwagens en zware vrachtwagens niet. Onderweg lappen ze ook nog eens de snelheidsbeperkingen, verbodsborden, voorrangsregels en tonnagebeperkingen aan hun zware voet.

“De verkeersellende begint al om 4.30 uur ’s ochtends en dat duurt de hele dag tot 22.30 uur. De piekmomenten zijn de uren waarop de ploegwissels plaatsvinden. Ik denk dat regelmatige controles op die momenten veel effect kunnen hebben. Dat gebeurt echter niet”, zegt Lieven Casteele. “We maken ons zorgen om de veiligheid van onze kinderen. Mijn dochter Ella moest in de gracht springen voor een aanstormende bestelwagen van DHL. Ook de loopclub komt hier wijselijk niet meer voorbij.”

“Het verkeer passeert rakelings langs onze gevels. Om vijf uur ‘s morgens is dat hier volle bak”

De getuigenissen blijven maar komen, de ene buurtbewoner na de andere doet zijn verhaal. “Mijn dochter woont in deze straat. Ik wandel hier veel met mijn kleinkinderen”, vertelt Frank Pieters. “Zelf ben ik met mijn hond in de gracht gevallen toen ik moest wegduiken voor een grote vrachtwagen. Er wordt ook overal veel afval weggegooid. We ruimen dat regelmatig op, maar na een week ligt alles weeral vol.”

“In de Bedevaartweg duiken regelmatig tientonners op. Aan het stuur buitenlandse chauffeurs die hun GPS volgen naar de transportzone. Ik heb geen idee waar ze vandaan komen, want verderop zijn het ook allemaal kleine wegjes. Op de kruispunten voeren ze de meest hallucinante manoeuvres uit en vaak belanden ze in de gracht”, getuigt Norbert Deprez.

Verwensingen en bedreigingen

Christophe Bouché heeft noodgedwongen zijn slaapkamer verhuisd naar de achterkant van zijn woning en plaatste geluidswerende isolatie. “Het is niet meer mogelijk om vooraan te slapen. Onze huizen hebben geen trottoirs en staan vlak tegen de straat. Het verkeer passeert rakelings langs onze gevels. Om vijf uur ‘s morgens is dat hier volle bak. Mijn buurman, die de nacht doet, kan ook nauwelijks de slaap vatten als hij thuiskomt van zijn werk”, zegt Christophe.

“Vooral de Fransen, die hier voorbijkomen om te gaan werken op de LAR-Zuid, tonen geen greintje respect voor ons. Ze rijden snel en kijken naar niemand om… Als we onze garage of oprit willen verlaten met de auto, wordt er getoeterd of krijgen we een middenvinger toegestoken… Aan onze eigen voordeur krijgen we verwensingen toegeslingerd en zelfs bedreigingen. Niet alleen door mannen, ook vrouwen laten zich niet onbetuigd…”

Petitie

In het verleden luidde de buurt al twee keer de alarmbel in onze krant. De eerste keer was nog tijdens de eindfase van de aanleg van LAR Zuid, toen het zware werfverkeer veelvuldig langs de huizen denderde. De tweede keer was precies een jaar geleden, toen Beweging.net Rekkem een verkeerstelling hield en een uitgebreid dossier opmaakte. Eén opvallende evolutie drie krantenartikels later: de groep mistevreden omwonenden op de foto wordt elke keer groter. De vastberadenheid om er iets aan te doen groeit. Allemaal ondervinden ze aan den lijve hoe de verkeerssituatie sinds de uitbreiding van de LAR blijft escaleren. “Dit is een drama. De situatie blijft aanhouden en we worden niet gehoord. Onze mensen zijn het allemaal beu”, zegt Lieven Casteele.

“Binnenkort gaan we naar het stadhuis om een brief en een petitie aan de burgemeester te overhandigen”

En dus is het tijd om actie te voeren. De buurt riep de Facebookpagina ‘Actiegroep Triloystraat-Bedevaartweg’ in het leven. Ze plaatsten zwarte vlaggen en zelf gefabriceerde verkeersborden ‘Einde autosnelweg’ langs het traject. “Intussen hebben we ook hulp ingeroepen van Groen Menen en binnenkort gaan we naar het stadhuis om een brief en een petitie aan de burgemeester te overhandigen”, besluit Lieven.

Politiecontroles

Schepen van Mobiliteit Patrick Roose rekent er stellig op om de verkeersoverlast in de Triloystraat weg te werken met gerichte politiecontroles. “We hebben reeds extra maatregelen genomen door alleen nog plaatselijk verkeer toe te laten. Dat wil zeggen dat er alleen verkeer in mag, dat bestemd voor de buurtbewoners. Verkeer voor LAR-Zuid wordt niet als niet plaatselijk beschouwd en is dus verboden”, zegt schepen Roose.

“Buurtbewoners mogen mij altijd contacteren, ik wil graag samen met hen tot een oplossing komen” – schepen Roose

“We hebben de bedrijven aangeschreven, werkgevers en werknemers zijn op de hoogte. De politie voert controles uit op de naleving en doet de nodige vaststellingen. Zo vonden in de voorbije maand januari in de Triloystraat 13 toezichtmomenten plaats door onze lokale politie. Daarbij stelden ze 12 overtredingen vast op het plaatselijk verkeer. Ik hoop dat we via handhaving een goede en veilige verkeersituatie kunnen realiseren. Pas als dit niet mocht lukken overwegen we andere maatregelen”, aldus Roose.

“Een eventuele knip lijkt me geen goede oplossing: daarmee straf je de buurtbewoners zelf, die dan een omweg moeten maken naar Rekkem. Bovendien zou dat ook schadelijk zijn voor een plaatselijk bedrijf met landbouwvoertuigen. Buurtbewoners mogen mij altijd contacteren, ik wil graag samen met hen tot een oplossing komen.”