Verkeersoverlast LAR: “Zo erg dat ik slaapkamer naar achter verhuisd heb”

Een 70-tal gezinnen in de Triloystraat en de Bedevaartweg is de verkeersoverlast in de buurt grondig beu. Sinds de realisatie van LAR-Zuid kreunen de smalle landelijke straatjes onder het snelle pendel- en sluipverkeer en het zware vrachtvervoer. Samen met Beweging.Net Rekkem pleiten ze voor een aanpassing van de huidige verkeerssituatie.

Wie vanuit de Gentstraat de Triloystraat inrijdt kan er niet naast kijken: er geldt een snelheidsbeperking van 50 km per uur en een verkeersbord verbiedt doorgaand zwaar verkeer boven de 7,5 ton. Klaar en duidelijk staat er: ‘LAR-Zuid via N58’. Maar er is nauwelijks een pendelaar of vrachtwagenchauffeur die aandacht besteedt aan de borden.

Beweging.net Rekkem hield een kleinschalige verkeerstelling en maakte een dossier over aan het college van burgemeester en schepenen. “Vooral het verkeer bij de aanvang en het einde van de werkuren blijkt een groot probleem”, zegt voorzitter Paul Maxy.

Leefbaarheid

“Daarom vragen we dat er nieuwe verkeersborden geplaatst worden, die uitsluitend plaatselijk verkeer toelaten met uitzondering van fietsers en bromfietsers. En het is ook nodig dat het stadsbestuur de bedrijven op de LAR hierover informeert.”

“Strengere handhaving en politiecontrole is vereist. Verder pleiten we voor snelheidsremmende verkeersdrempelkussens. We hopen dat er gehoor wordt gegeven aan onze voorstellen. Dit om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in deze straten te verhogen en de bewoners opnieuw een rustige buurt te bezorgen.”

Complete chaos

“Toen LAR-Zuid gerealiseerd werd, kregen we de belofte dat we geen last zouden hebben van de uitbreiding van de transportzone. Maar sindsdien is de verkeerssituatie hier ontploft”, zucht Christophe Boucher. De 55-jarige instructeur woont al meer dan 15 jaar in de Triloystraat.

“Geloof me, vroeger was het bijlange zo erg niet. Nu moet zelfs onze nachtrust er vanaf 4 uur ’s ochtends aan geloven. Het is zo erg dat ik mijn slaapkamer naar de achterkant van mijn woning verhuisd heb.”

Schrijnwerker Lieven Casteele (53) kwam vijf jaar geleden in een rustige en verkeersarme buurt wonen en zag hoe de komst van LAR-Zuid alles veranderde. “Nu is het complete chaos. De vele Franse werknemers passeren langs hier omdat dit de snelste en kortste weg is. En het respect is ver te zoeken. Er wordt veel te snel gereden.”

Getoeter

“Wie niet snel aan de kant is, wordt op getoeter getrakteerd en langs de weg blijft een hoop afval achter. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs volgen blindelings hun GPS en rijden zich vast in de smalle straten.”

“Toen ik vorig jaar mijn dak vernieuwde, werd mijn stelling bijna onderuit gereden. De geparkeerde bestelwagen van een van mijn werknemers werd dan weer in de flank aangereden. Onze eigen kinderen durven we hier niet meer te laten fietsen. Her en der komen huizen te koop, de bewoners verhuizen omdat het niet meer aangenaam wonen is. We houden nu al ons hart vast voor de geplande wegwerkzaamheden op de LAR, later dit jaar. We vrezen dat al het verkeer langs hier zal gestuurd worden.” (Carlos Berghman)