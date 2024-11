Treinverkeer hervat wellicht pas maandag na ongeval in Veldegem

Na het ongeval in Veldegem bij Zedelgem zal het treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde wellicht pas maandag kunnen hervatten. Dat meldt spoorwegbeheerder Infrabel. De trein zal vrijdagavond getakeld worden.

Het incident deed zich vrijdag kort voor 7.30 uur voor in de Koning Albertstraat in Veldegem, een deelgemeente van Zedelgem. Een bus van De Lijn is op de overweg in panne gevallen. Toen de bestuurder de ernst van de situatie besefte, droeg hij alle reizigers onmiddellijk op om de bus te verlaten. Volgens De Lijn zaten er minstens zestien reizigers op de bus. Even later werd de lege bus geramd door een trein. Twee treinreizigers werden overgebracht naar het ziekenhuis, maar liepen geen zware verwondingen op.

Volgens Infrabel had het ongeval mogelijk vermeden kunnen worden. De aanrijding gebeurde immers een kleine vier minuten na de panne. Het gratis noodnummer 1711 werd pas heel laat verwittigd, waardoor er geen tijd meer was om het treinverkeer stil te leggen. Infrabel benadrukt dan ook dat het belangrijk is om problemen aan overwegen steeds te melden via 1711.

Vervangbussen

Door het incident is het treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde onderbroken. De ontspoorde trein zal in principe om 19 uur getakeld worden. Pas daarna kan de precieze schade aan de infrastructuur in kaart gebracht worden. In de loop van het weekend kan alle schade dan hersteld worden. Het is de bedoeling dat het treinverkeer vanaf maandag opnieuw normaal kan verlopen. In afwachting daarvan zet de NMBS vervangbussen in op het traject.