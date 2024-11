Na treinongeval in Veldegem: zo wordt verkeer tijdelijk omgeleid

Het treinongeval van vrijdagmorgen in Veldegem brengt heel wat hinder met zich mee. Alle gemotoriseerd verkeer wordt voor onbepaalde tijd omgeleid.

De aanrijding tussen een trein en bus van De Lijn, die op de overweg in panne viel, richtte deze ochtend een ware ravage aan. Daarbij viel als bij wonder slechts één gewonde. Luttele seconden ervoor kon de alerte buschauffeur alle inzittenden, voornamelijk schoolkinderen, laten uitstappen. “Hier is een ramp vermeden”, liet de Zedelgemse burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-Nieuw) meteen optekenen.

De Koning Albertstraat, de weg van en naar de spooroverweg, is afgezet met nadarhekken. Verkeer dat van Veldegem centrum komt, rijdt best om richting de Veldegemstraat en Stroelputstraat. Verkeer dat komt van de Torhoutsesteenweg wordt dan weer omgeleid in de richting van Torhout en Brugge. Voetgangers, fietsers en plaatselijk verkeer kunnen zich wel langs de omleidingsborden begeven.

Treinverkeer ligt stil

Door de aanrijding ligt het treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde helemaal stil. De NMBS zal op het traject vervangbussen inleggen. Het is nog niet duidelijk hoe lang de hinder zal aanhouden, maar volgens Infrabel zal het treinverkeer wellicht pas maandag opnieuw kunnen opstarten. Door de klap is de trein ontspoord, wat schade veroorzaakte aan de infrastructuur. De Lijnbus zelf werd intussen getakeld.