Test-Aankoop waarschuwt: “Betaal niet te veel voor je Franse milieuvignet!”

Consumentenorganisatie Test-Aankoop waarschuwt voor websites die te veel geld vragen voor een Frans milieuvignet, de sticker die je op je auto moet kleven om bepaalde zones in Frankrijk te mogen binnen rijden. “Sommige websites rekenen tot het vijfvoudige van de normale prijs aan”, aldus Test-Aankoop.

Wie af en toe de Franse grens oversteekt, zal het al gemerkt hebben: de Franse politie houdt geregeld controles om te checken of alle voertuigen op twee of vier wielen wel voorzien zijn van het correcte milieuvignet. Wie in overtreding is, mag zich verwachten aan een boete gaande van 68 euro voor auto’s tot 135 euro voor vrachtwagens. Wie die boete niet binnen de 45 dagen betaalt, mag zich aan bedragen van 180 tot 375 euro verwachten.

Die hoge kosten kunnen vermeden worden door op tijd het correcte milieuvignet aan te schaffen. Voor de prijs hoeft men het niet te laten: op de officiële website van Crit’Air wordt het milieuvignet aangeboden voor 3,11 euro. Voor nog eens 1,80 euro krijgt u het netjes in uw postbus bezorgd. Het aanvragen is ietwat omslachtig, met uploaden van allerhande documenten, en de procedure is enkel voorzien in het Frans, Duits of Engels.

25 euro en meer

Net daar knelt het schoentje. Of ligt het gat in de markt waar andere websites gretig gebruik van maken. Op diverse websites kan je het milieuvignet namelijk ook netjes in het Nederlands bestellen, maar wel tegen een flink hogere kost. Zo circuleren er bedragen van 25 euro en meer. Test-Aankoop waarschuwt argeloze internetgebruikers om die websites links te laten liggen. “Heel wat websites bieden de milieustickers aan voor veel meer geld, tot het vijfvoudige van de officiële prijs. Onnodige kosten die je als gewaarschuwd chauffeur perfect kunt vermijden door je milieuvignet te bestellen via de enige officiële website”, klinkt het.