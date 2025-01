Uitbreiding milieuvignet in Frankrijk zorgt voor beroering: “Gebrekkige communicatie nefast voor economisch verkeer uit West-Vlaanderen”

Provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) betreurt de gebrekkige communicatie rond de uitbreiding van het milieuvignet in Frankrijk. Dat vignet is nu namelijk ook verplicht voor wie in de metropool Rijsel rijdt, daarnaast zijn bepaalde voertuigen niet meer toegelaten. Regels die volgens Himpe voor problemen kunnen zorgen voor het West-Vlaams economische verkeer.

“Al in 2023 uitte ik mijn bezorgdheid over de mogelijke uitbreiding van beperkende verkeersmaatregelen in de regio Rijsel. In 2021 wilde de toenmalige préfet, het hoofd van het departement Le Nord, omwille van de luchtkwaliteit een verbod invoeren op vrachtwagenverkeer van het noorden naar het zuiden. Ik vreesde toen dat de Franse overheid plots een eenzijdige beslissing zou nemen waardoor het economisch verkeer bedreigd kon worden”, begint raadslid Himpe zijn relaas.

Fraude

Tijdens een mobiliteitsvergadering van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai (een Frans-Belgische intercommunale) kwam deze kwestie een jaar geleden al ter sprake. “De deelnemers aan de vergadering vroegen zeer expliciet om aandacht te besteden aan de communicatie met de naburige regio’s, in het bijzonder met ons land en er was ook de vraag om zowel in het Nederlands als het Frans te communiceren”, klinkt het. “Vanuit Franse zijde wordt gezegd dat de communicatie beperkt was, omdat het allemaal snel moest gaan.”

“We willen de luchtkwaliteit live monitoren, zodat vrachtwagens enkel geweerd moeten worden wanneer dat écht nodig is.”

Van een gedoogperiode voor de invoering van het milieuvignet in de regio van Rijsel zou trouwens geen sprake zijn, want volgens Himpe kregen verschillen,de autobestuurders al een proces-verbaal van de Franse politie. Ook duiken er al verschillende frauduleuze websites op die deze vignetten aan een veel hogere prijs verkopen dan officieel werd vastgelegd.

Monitoring

Gedeputeerde voor Economie Jean de Bethune (CD&V) reageert met begrip op de kritiek van Himpe. “U maakt een goed punt. We zijn inderdaad in het verleden geconfronteerd geweest met een dreigement vanuit Frankrijk om het vrachtvervoer door Rijsel aan banden te leggen. Wij hebben toen meteen initiatief genomen om een monitoringssysteem op te starten om de luchtkwaliteit op de grens live te meten. Daarmee hoopten we dat het economisch verkeer enkel beperkt zou worden wanneer daar effectief reden toe tot zijn. Helaas wordt er tot op heden niet ingegaan op ons voorstel. We blijven hiervoor ijveren, bij elke vergadering leggen wij dit dossier op tafel. Dat zullen we nu dus ook blijven doen. We moeten ten allen tijde vermijden dat onze logistieke contacten verstoord zouden worden.”