Staan er te veel verkeersborden op het nieuwe Vandenpeereboomplein in Ieper?

Blijkbaar stoten de vele verkeersborden op het nieuwe Vandenpeerboomplein in Ieper heel wat mensen tegen de borst. Dat is te merken aan de vele reacties op sociale media. “Willen we met alles wettelijk in orde hebben, is er geen andere optie dan een bord plaatsen”, aldus schepen Ives Goudeseune (Vooruit).

Sinds maandag is er opnieuw doorgaand verkeer mogelijk op het Vandenpeereboomplein na werken die eind 2020 van start gingen. “Op het plein geldt éénrichtingsverkeer”, zegt schepen van Openbaar Domein Yves Goudeseune (Vooruit). “Het aantal parkeerplaatsen op het plein blijft ongeveer gelijk, maar in het breedste gedeelte van de Elverdingestraat, tussen de Sint-Godelievestraat en de Beluikstraak, is er nu een extra parkeerstrook met een 18-tal extra parkeerplaatsen.” Op het Vandenpeereboomplein geldt betalend kort parkeren. De wagen moet binnen de voorziene parkeervakken, aangeduid met witte hoekblokjes, worden geplaatst. Er komen ook parkeerplaatsen voor personen met een beperking en shop&go-parkeerplaatsen.”

Opvallend: op het plein staan meer parkeerborden dan bomen en dat stoort veel mensen. Ieperling Frederic Lamoot uit zijn kritiek in vorm van een gedicht, iets wat hij wel vaker doet op de sociale media. “Op de Yperley, staan ze statig en zo vrij. 9 ranke palen op een rij. De Carrefour lijkt net een dok, een paar pilsers met een slok. Moet ik tstad daarvoor betalen. Blaat Blaat. Dag Emmy de burgemeester, vertel ons nu gauw wat er deze bestuursperiode gebeurde. Van uw beleid ben ik in rouw.”

“Ik vind het vooral jammer dat die parkings zo midden op het plein zijn aangebracht”, vertelt een horecauitbater met een zaak op het plein. “We hadden een mooie boulevard kunnen hebben, maar het mocht niet zijn.”

Gemiste kans

Waldo Engels van frituur Catpeople spreekt van een gemiste kans en wijst eveneens op de vele verkeersborden die op het plein staan. “Ik vind het sowiso jammer dat er wagens mogen worden geparkeerd, is er daarvoor echt geen plaats genoeg tussen de Sint-Maartenskerk en de Lakenhallen? Het Vandenpeereboomplein is niet echt een plein, het is precies een straat. Het zou toch veel aangenamer zijn geweest als je op terras kon zitten zonder dat er auto’s passeren.”

Collega Patrick Thijs van Frituur De Leet stoort zich eveneens aan de vele verkeersborden, maar laat zich wel iets positiever uit over het geheel. “Ik woon boven mijn frituur en als ik door mijn venster naar buiten kijkt valt het allemaal nog mee. Is dit het mooiste plein van België? Zeker niet, maar het kon slechter. Naast de verkeersborden, is er wat weinig groen en zijn de fietsparkeerplaatsen niet ideaal en is er weinig groen, maar dat is dan weer wel te vinden in bijvoorbeeld het wat verder gelegen Astridpark. Wel is wel voldoende parking. Het plein wordt voldoende verlicht en ik denk dat de waterpartij wel zijn effect zal hebben. Als het wat mooier weer wordt, denk ik wel dat het plein mensen zal aantrekken. Het is daarvoor echter nog wat afwachten. O ja, als ik nog iets mag opmerken: waarom geen elektrische laadpalen?”

Gezelligheid

Uit politieke hoek reageert CD&V-Ieper. “De stad heeft in het verleden grote inspanningen gedaan om randparkings aan te leggen of uit te bouwen”, zegt fractieleider Katrien Desomer. “Die kwamen er om de druk op de leefbaarheid in het historisch centrum van de stad én om te winkelen, wandelen en wonen aangenamer te maken. Elke zichzelf respecterende stad beseft al langer dat het niet meer van deze tijd is dat iedere wagen tot in het hart van de stad moet rijden. Er moet natuurlijk voldoende parkeergelegenheid zijn voor ouderen en mensen die minder mobiel zijn, maar op het plein is dat dan toch nog even anders. Wat dan weer wel kan bijdragen tot de gezelligheid van het geheel is de fontein.”

“Mocht iedereen zich aan de regels houden dan waren er geen borden nodig”, zegt schepen Goudeseune. “Willen we echter overtreders een GAS-boete kunnen uitschrijven, dan heb je wel een bord nodig, anders kunnen mensen dat aanvechten. Mocht het kunnen dan deden we het zonder borden, maar dat gaat dus niet. In een straat stonden er enkele parkeerborden los en automobilisten draaiden die gewoon om als er parkeerden. We hebben ze speciaal vast moeten zetten. Dat zegt genoeg denk ik. “