Slechts 1 op 3 West-Vlaamse carpoolparkings heeft een laadpaal

Bestuurders van elektrische wagens kennen de strijd: op tijd een laadpaal vinden om hun auto op te laden. Dat is niet altijd eenvoudig, want de laadinfrastructuur in onze provincie moet nog serieus opgekrikt worden. Volgens provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) zijn ook de carpoolparkings in onze provincie aan een inhaalbeweging bezig.

Momenteel is het enkel op de carpoolparking van Brugge, Menen, Middelkerke, Nieuwpoort, Kortrijk en Veurne (ter hoogte van de A18) mogelijk om een elektrische auto op te laden. Op negen andere locaties zijn er plannen om binnenkort een of meerdere laadpalen te installeren. In Jabbeke-West, Torhout en Izegem/Roeselare zal er in de nabije toekomst niets veranderen. “Om carpoolparkings aantrekkelijk en comfortabel te maken voor de gebruikers zijn oplaadmogelijkheden essentieel”, besluit provincieraadslid Kurt Himpe.