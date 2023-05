Provincie dringt aan bij NMBS om nieuw vervoersplan te herzien: “Rechtstreekse trein van De Panne naar Brussel is een must”

De Provincie keurde gisteren een unaniem de motie goed om de NMBS aan te sporen hun nieuw driejaarlijks vervoersplan te herzien. Daarin wordt namelijk niet geraakt aan de huidige problematische verbindingen, iets wat vooral aan de kust voor veel frustraties zorgt bij pendelaars en toeristen.

Op 20 april 2023 stelde NMBS haar nieuw vervoersplan voor, dat in tegenstelling tot vorige jaren niet werd voorafgegaan door een provinciaal infomoment om te polsen naar suggesties en aanbevelingen. Die waren er nochtans wel: verouderd treinmateriaal dat nog steeds wordt ingezet naar we Westkust, de afwezigheid van de snelle IC-trein tussen Kortrijk en Brugge… en het herstellen van de rechtstreekse verbinding tussen De Panne en Brussel.

Betere verbinding naar de hoofdstad

“Tot enkele jaren geleden konden alle steden en gemeenten die op lijn 73 zaten rechtstreeks naar Brussel reizen, met Gent als tussenstop. Nu moeten pendelaars uit De Panne, Veurne, Diksmuide, Lichtervelde en Tielt eerst overstappen in Gent. Maar als er vertragingen zijn, is die aansluiting natuurlijk niet altijd gegarandeerd. Dit is een afbouw van de vlotte treinverbinding voor woon-werkverkeer vanuit onze streek naar de hoofdstad”, klinkt het onder meer bij provincieraadsleden Simon Bekaert en Peter Roose (Vooruit).

Verschillende andere actiepunten die in de motie beschreven staan zijn ook op de treinverbindingen van en naar de kust gericht. “De stations buiten de centrumsteden dienen twee keer per uur verbonden te worden met de meest nabije centrumstad”, aldus provincieraadslid Patrick De Klerck (Open VLD)

Tot slot zal de provincie ook aandringen op meer comfort, door de juiste treinen op de juiste momenten in te zetten. Meer ruimte voor fietsen en bagage op piekmomenten tijdens het toeristisch seizoen is daar een voorbeeld van.