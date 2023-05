Perronverhoging in Waregem komt er niet voor 2032: “Megalomaan project in Kortrijk, maar hier niets”

Met een ludieke actie in het station van Waregem protesteerde de volledige gemeenteraad tegen het uitblijven van de langverwachte perronverhoging. De NMBS schuift de dure belofte andermaal op de lange baan. “We willen geen gloednieuw station, maar wel basismobiliteit”, klinkt het.

Voor rolstoelgebruikers en minder mobiele mensen is het bijna onmogelijk de trein te nemen in Waregem, omdat het hoogteverschil tussen het perron en de trein te hoog is. Bovendien is er maar één lift, waardoor perron twee en drie al helemaal ontoegankelijk zijn. Onder druk van het stadsbestuur beloofde de NMBS al talloze keren het station rolstoelvriendelijk te maken. De laatste serieuze plannen dateren van 2021, toen er in het kader van het nieuwe federaal regeerakkoord extra geld vrijgemaakt werd om de aanpassingen in 2022 door te voeren.

Plannen op lange baan

Dat gebeurde niet, maar de spoorwegmaatschappij onderstreepte vorige maand in een brief aan burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) nog de ambities om de toegankelijkheid van het station te verhogen. Vorige week raakte echter bekend dat de plannen andermaal op de lange baan geschoven zijn. “In een roadshow stelde de NMBS hun investeringen voor de komende tien jaar voor. Daarin is er nog maar eens geen plaats voor Waregem”, zegt Vanryckeghem. “Ondanks de jarenlange beloftes blijft de NMBS Waregem stiefmoederlijk behandelen.”

“Dat ons station amper toegankelijk is voor personen met een beperking, is een echte schande” – burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V)

Om het ongenoegen over de toegankelijkheidsproblematiek duidelijk te maken, voerden alle partijen uit de Waregemse gemeenteraad dinsdagavond actie in het station. Met behulp van ladders en trapjes hielpen de gemeenteraadsleden en geëngageerde burgers de afstappende reizigers van de treinen. “Dat ons mooi station, ons Oostblokstation, amper of niet toegankelijk is voor personen met een beperking, reizigers met een kinderwagen of mensen met een zware valies, is een regelrechte schande”, zei Vanryckeghem.

Geen hoge eisen

Als extra argument wijst het stadsbestuur op het statuut van IC-station (Intercity, een verbinding tussen grote steden), dat Waregem sinds december 2009 geniet. “Ondanks een gemiddelde van 2.576 reizigers per weekdag blijken stations met lagere reizigerscijfers zoals Heist en Blankenberge meer prioritair voor de NMBS”, klinkt het. Ook de plannen voor een nieuw station in Kortrijk steken in de stad de ogen uit. “We vragen hier geen gloednieuw station. We vragen enkel basistoegankelijkheid”, zegt Vanryckeghem.

Nieuwe klap

Voor raadslid Anneke Vanheusden (CD&V), die al meer dan twintig jaar ijvert voor de aanpassingen, is het nieuwe uitstel een extra klap. “Je krijgt het gevoel een derderangsburger te zijn”, vertelt Vanheusden, die met een extreme variant van reumatoïde artritis kampt. “Al sinds 1999 is de belofte gemaakt, en toch komt de NMBS er telkens op terug. In 2009 ondertekende ons land het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap, dat toegankelijkheid op openbare plaatsen verplicht maakt. De NMBS is een staatsbedrijf, maar voor hen geldt het precies niet. Terwijl er in Kortrijk een megalomaan project voorgesteld wordt, valt er in de investeringsplannen opnieuw geen woord over Waregem.” (PNW)