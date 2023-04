Liften en verhoging perrons in station Waregem uitgesteld tot na 2032 (!), stad reageert furieus: “Het is een schande”

Donderdagavond stelde NMBS de geplande investeringen in stations voor de komende tien jaar voor. Een opvallende afwezige in die lijst is het station van Waregem. Al twintig jaar ijvert de stad om het gebouw aan te passen zodat alle inwoners de trein kunnen nemen. Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) richt zich in een boze en verontwaardigde brief naar zowel de NMBS-CEO als naar de federale minister van Mobiliteit. “Mensen uit onze streek rijden met de auto naar Kortrijk of Deinze om daar op te stappen, dat is absurd.”

Pendelaars klagen al langer over de hoogte van de perrons in het Waregemse station. Tussen de stoep en de laagste trede van de trein gaapt er een gat van een halve meter. Bovendien is het voor mensen die geen (rol)trap kunnen nemen onmogelijk om het perron te bereiken. Het stadsbestuur vraagt al jaren om aanpassingen, zodat alle reizigers uit Waregem en omstreken het openbaar vervoer kunnen gebruiken.

Vol ongeloof en met verbijstering vernam burgemeester Kurt Vanryckeghem dan ook dat het station niet bij de geplande investeringen voor de komende tien jaar hoort. Hij schreef een boze brief naar gedelegeerd NMBS-bestuurder Sophie Dutordoir en naar federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo).

Kaakslag

“Deze beslissing is een kaakslag voor de vele reizigers in Waregem en in het bijzonder voor de mensen met een beperking, zij worden het recht op basismobiliteit ontzegd. Het compleet negeren van dit station bij de concrete beleidsopties is om meerdere redenen totaal onbegrijpelijk te noemen.”

“Begin mei 2022 antwoordde minister Gilkinet dat de perronverhoging met nieuwe trappen en liften in Waregem helaas werd uitgesteld, maar dat NMBS en Infrabel er alles aan zouden doen om de werken zo snel mogelijk te hervatten. ‘Zo snel mogelijk’ valt blijkbaar niet binnen de eerste tien jaar”, vertelt Vanryckeghem.

Cynische roltrappen

Communicatiedirecteur Jihane Annane zei drie jaar geleden al dat de werken zouden starten in 2022, en midden 2023 klaar zouden zijn. “Cynisch genoeg onderstreepte de directeur drie weken geleden nog die ambitie om de toegankelijkheid te vergroten. Ze verwees zelfs naar tellingen van oktober 2022, waarbij het aantal bezoekers hoger lag dan in 2020. De officiële spreekbuis van NMBS voert tegenstrijdige communicatie en kondigt investeringen aan die vervolgens niet worden uitgevoerd.”

“De baseline van de NMBS luidt: ‘NMBS. Onderweg, Naar Beter.’ Maar met veel vertraging blijkbaar?” – burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V)

Nog cynischer is het feit dat de roltrappen in het station vorig jaar werden gerenoveerd. Die komen hoger uit dan de gewone trappen, op het niveau van de toekomstige perrons. Maar uiteindelijk komen de reizigers vijf meter verder opnieuw op dezelfde hoogte terecht. Een absurd tafereel voor de komende tien jaar.

De burgemeester kan het ook niet vatten dat stations zoals Heist en Blankenberge, met respectievelijk gemiddeld 420 en 1820 reizigers op weekdagen, wel prioritair lijken. “Wij tellen maar liefst 2570 reizigers. Bovendien beschikken Heist en Blankenberge reeds over verhoogde perrons, toch worden zij eerder aangepakt. Vreemd dat de prioriteit niet uitgaat naar stations die nog geen enkele aanpassing kregen.”

Zijn brief sluit hij af met de zinspeling: “De baseline van de NMBS luidt: ‘NMBS. Onderweg, Naar Beter.’ Maar met veel vertraging blijkbaar?”. Vanryckeghem vraagt om de beleidsdoelstellingen aan te passen en het station van Waregem alle prioriteit te geven dat het verdient. Nu, en niet pas na 2032.

Absurd

CD&V-gemeenteraadslid Anneke Vanheusden ijvert al sinds de jaren negentig voor een toegankelijk station. “Ik neem vaak de trein. Maar daarvoor moet ik met mijn auto naar het station van Kortrijk of Deinze rijden, waar ik met mijn rolstoel wel op het perron en in de trein geraak. Hoe absurd is dat?”, vertelt ze.

De 42-jarige Waregemse moet vaak naar het UZ in Gent. “Via het openbaar vervoer geraak je met gemak tot aan de voordeur van het ziekenhuis, maar niet vanuit Waregem. Het is onbegrijpelijk dat ik na al die jaren nog steeds de trein niet kan nemen in mijn eigen stad.” Enkele jaren geleden vond een experiment met trapliften plaats. “Over absurd gesproken… Die traplift kon maximaal 200 kilogram aan, maar een rolstoel weegt al snel 150 tot 180 kilo. En stel dat ik boven geraak, dan kan ik nog steeds niet opstappen.”

Een miljard euro

De situatie in Waregem staat in schril contrast met prestigeprojecten zoals de stations van Gent en Luik, die samen meer dan een miljard euro kosten. “Ons station is lelijk, dat mag gerust gezegd worden”, pikt Vanryckeghem in. “Maar daar gaat het zelfs niet om. Het draait hier om basistoegankelijkheid verdorie. Het kan toch niet zijn dat wij daarop moeten wachten tot na 2032?”

“En die basisvoorzieningen gelden niet enkel voor rolstoelgebruikers. Pendelaars met een fysieke blessure, ouderen, reizigers met zware valiezen, die moeten telkens een hoge trap op of af.” Tijdens het interview komt een ouder koppel even hallo zeggen. Ze pikken meteen in. “Ik brak mijn voet daarnet bijna. Dit is gevaarlijk, zeker als het perron er nat bij ligt.”

Actie nodig

Het is duidelijk dat Waregem verwacht dat er dringend aanpassingen worden doorgevoerd. “Het is gedaan met braaf zijn, we zullen actie moeten ondernemen.”

NMBS begrijpt de frustratie van het stadsbestuur. “In samenspraak met de federale overheid maken wij keuzes tussen verschillende projecten, in functie van de financiële middelen die werden voorzien”, reageert woordvoerder Bart Crols kort en duidelijk.