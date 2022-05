Oostendse luchthaven heeft geen personeelstekort: “Wij zijn er op tijd aan begonnen”

Op de Oostendse luchthaven is er, in tegenstelling tot in Zaventem, geen personeelstekort. “Wij zijn tijdig aan onze zoektocht naar mensen begonnen en organiseerden begin maart al een jobdag”, zegt commercieel directeur Ann Vanpraet.

De nationale luchthaven van Zaventem sloeg maandag alarm in Het Laatste Nieuws. Meer dan 1.000 vacatures raken er niet ingevuld en mogelijk zal de reiziger dat voelen als hij deze zomer naar zonniger oorden afzakt. In Oostende is dat echter geen probleem. “De jobdag op 8 maart heeft ons heel wat mensen opgeleverd”, vertelt Ann Vanpraet. “Je kan onze luchthaven natuurlijk niet vergelijken met Zaventem, maar wij zijn blij te kunnen zeggen dat we geen problemen zullen hebben komende zomer. Onder meer de afhandelaar en de security hebben mensen genoeg. Wij zijn er dan ook op tijd aan begonnen. Dat de reizigers maar naar Oostende komen, hier zullen ze vlotjes kunnen vertrekken.” (lacht)