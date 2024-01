Nieuwpoortbrug in Bulskamp wéér ernstig beschadigd na aanrijding zwaar vervoer: “Nochtans extra signalisatie geplaatst”

De Nieuwpoortbrug ligt in de Cromfortstraat en is belangrijk voor het verkeer tussen De Moeren en Bulskamp. Ze is druk bereden en vaak passeren er zware tractoren of ander zwaar vervoer over. Daarop is ze ook berekend, maar de maximale breedte van 2 meter 60 vormt vaker een probleem.

Drie jaar geleden raakte de brug al zwaar beschadigd door een aanrijding en werd de brug tijdelijk opnieuw gemaakt. Ook in juni vorig jaar was er zware schade na een aanrijding door een te brede tractor. De beide bruggenhoofden raakten toen zwaar beschadigd. Links scheurde die volledig door. Er was toen ernstige structurele schade. De Vlaamse Waterweg, eigenaar van de brug, sloot die toen minstens twee weken af voor dringende herstellingen.

Gescheurd bruggenhoofd

Woensdag tegen de middag was het echter weer prijs. Deze keer misrekende een trucker zich op de brug en botste tegen het bruggenhoofd. “De schade is weer aanzienlijk want een bruggenhoofd is deels gescheurd”, zegt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). “Dat bruggenhoofd zorgt voor de verankering van de eigenlijke brug. We hebben de brug noodgedwongen opnieuw gesloten waarna de brandweer en een ingenieur van De Vlaamse Waterweg ter plaatse komen voor een inspectie. Of de brug langer dan vandaag gesloten blijft, is niet duidelijk. In ieder geval plaatsten we al meermaals extra signalisatie aan de brug. Er staan borden die de maximale breedte aanduiden, er staan hekkens en er liggen betonblokken vóór de brug. Als je daar niet door kan, mag je de brug eigenlijk niet passeren, maar het blijft dus gebeuren. We wachten in ieder geval al een tijdje op de volledige vervanging van de brug. Volgens de laatste stand van zaken zou een nieuwe brug, eenzelfde type, onder constructie zijn in de ateliers van de Vlaamse Waterweg.

Na een inspectie van een firma kon de brug rond 15 uur terug geopend worden, nadat ze voldoende hersteld werd. (JH/JT)