Brug in Veurne twee weken dicht na zware schade door tractor: “Veiligheid voor verkeer kan niet meer gegarandeerd worden”

De brug over de Bergenvaart in de Cromfortstraat in Bulskamp, bij Veurne, wordt minstens twee weken noodgedwongen afgesloten. Aanleiding is een zware botsing door een tractor eerder deze week. “Er is zware structurele schade, onder andere aan de brughoofden, waardoor de veiligheid voor verkeer niet meer gegarandeerd kan worden”, zegt burgemeester Peter Roose.

De aanrijding met de tractor gebeurde eerder deze week. De brug over de Bergenvaart heeft een doorgang van 2m60. Een tractorbestuurder die vanuit de Bulskampstraat de brug wilde dwarsen, misrekende zich daarbij. Wellicht ging het om het gestel dat achteraan de tractor hing die te breed was en zo voor schade zorgde.

Langs de brug staan al een tijdje Betafencehekkens opgesteld na eerdere schade en om het eenrichtingsverkeer extra aan te duiden. De tractor reed een van die hekkens in de vernieling waarna het gevaarte ook tegen de brughoofden aan beide zijden van de brug botsten. Links scheurde het brughoofd zelfs volledig door. De Vlaamse Waterweg, eigenaar van de brug, kwam langs voor onderzoek.

Twee weken afgesloten

“De Waterweg meldde ons dat er aanzienlijke structurele schade is”, zegt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). “Zeker het brughoofd werd geraakt. Daardoor is de stabiliteit niet meer gegarandeerd en moet de brug afgesloten worden voor het gemotoriseerd verkeer. Dat wil zeggen dat auto’s, landbouwvoertuigen, vrachtwagens en motorfietsen er niet meer over kunnen. De brug wordt vrijdag nog afgesloten, maar er zal wel een doorgang gemaakt worden voor voetgangers en fietsers. Tot minstens 15 juli zal de brug afgesloten worden want De Vlaamse Waterweg liet weten de herstellingen voor het bouwverlof te willen uitvoeren.” Het verkeer zal al die tijd dus een omleiding moeten volgen.

Veel landbouwverkeer

Voor buurtbewoners en landbouwers in de buurt is dat een probleem want de brug in de Cromfortstraat is druk bereden. De brug wordt vaak gebruikt voor verkeer tussen De Moeren en Bulskamp. Zij moeten nu voor de oversteek over de Bergenvaart uitwijken naar de Calonnegracht of de Valkenstraat. De brug in de Cromfortstraat is momenteel zelfs maar een tijdelijke brug sinds twee jaar na eerdere schade. Een nieuwe brug staat al even op de planning, maar werd nog niet uitgevoerd. (JH)