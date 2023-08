Na Tielt nu ook zinkgat op pechstrook E17 in Waregem, herstelling start maandag

Woensdag ontstond er een zinkgat op de pechstrook van de E17 in Waregem tussen de op- en afrittencomplexen Waregem en Deerlijk in de richting Kortrijk en ontstond waarschijnlijk door de ingebuisde Mannebeek, die onder de E17 loopt. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer. Sinds donderdagavond 22 uur wordt het gat hersteld. Opvallend: eerder deze maand ontstond er ook al een zinkgat in Tielt.

Volgens de huidige planning is de herstelling volgende week vrijdag 25 augustus achter de rug. Tijdens de werken wordt de rechterrijstrook ingenomen en geldt er een snelheidsbeperking van 70 km/u.

Herstellingen

Het zinkgat werd tijdelijk beveiligd met hekken en de pechstrook werd afgezet, om het veilig te houden voor al het verkeer op de E17 richting Kortrijk. Hoe het zinkgat precies ontstond, is nog niet duidelijk, maar in afwachting van dat onderzoek wordt het wegdek op de E17 wel al hersteld.

Sinds donderdagavond zijn de rechterrijstrook en de pechstrook afgezet en geldt er een snelheidsbeperking van 70 km/u.

Twee rijstroken beschikbaar

Op maandag 21 augustus gaat de aannemer dan aan de slag met de herstellingswerken: die zijn volgens de huidige planning vrijdagavond 25 augustus achter de rug.

De aannemer neemt dus de pechstrook en de rechterrijstrook in: het verkeer rijdt daarom over 2 in plaats van 3 rijstroken. Er wordt ook een snelheidsbeperking van 70 km/u ingevoerd: zo kan de aannemer veilig werken.