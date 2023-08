Plots metersdiep zinkgat in de weg in Tielt

Wie woensdagavond iets na 18 uur via de Deinsesteenweg van Deinze naar Tielt reed heeft best veel geluk gehad. Net nadat enkel auto’s voorbij reden, ontstond er ter hoogte van het kruispunt van de Zuiderring een meters diep zinkgat. Niemand geraakte gewond. De brandweer kwam onmiddellijk ter plaatse om de omgeving te beveiligen.

De brandweer van Tielt werd woensdagavond opgeroepen voor een zinkgat in de Deinsesteenweg, de drukke verbindingsweg tussen Tielt en Deinze. Ter hoogte van het kruispunt met de Zuiderring was even voordien een zinkgat ontstaan. Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) kwam ook onmiddellijk ter plaatse om te kijken wat er precies gebeurd was. ’s Middags werd er al vast gesteld dat het wegdek in beweging kwam. Omstreeks zes uur is de verzakking ontstaan. Een verwonderlijk feit gezien de omvang van de verzakking. Het gat in de weg is zo’n vier meter diep en heeft een diameter van een zestal meter”, aldus de burgemeester. De brandweer sloot onmiddellijk de omgeving van het zinkgat af. “Gelukkig is er niemand in de verzakking beland”, aldus de burgemeester.

Riolering

Ook medewerkers van De Watergroep, Fluvius en het Agentschap Wegen en Verkeer werden woensdagavond nog opgeroepen. Het Agentschap staat in voor het beheer van de drukke verbindingsweg. “AWV zal ook instaan voor de herstellingswerken. Zij zullen nu eerst de nodige signalisatie aanbrengen en dan zo snel mogelijk starten met de herstellingswerken. Hopelijk is het probleem snel opgelost, want dit is een druk bereden weg”, aldus de Tieltse burgemeester. Gisterenavond werd er in samenspraak met de burgemeester van Dentergem om voor het verkeer komende vanuit Deinze een tijdelijke omleiding te voorzien via Aarsele en Dentergem richting Tielt. Het verkeer dat richting Deinze rijdt zou normaal gezien wel nog door kunnen via de Deinsesteenweg.

Hoe het metersdiepe zinkgat is kunnen ontstaan is voorlopig onduidelijk. “De oorzaak is momenteel nog niet bekend. Dat moet nog bekeken worden. Gezien de nabijheid van een riooldeksel heeft het mogelijks iets te maken met de riolering, maar dat is nog niet duidelijk.” Enige tijd geleden ontstond er op diezelfde plaats wel al eens een probleem met de riolering.