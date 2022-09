Morgen is Autovrije Zondag, “Koning Auto gaat in ballingschap”

Voetgangers en fietsers krijgen morgen voor de tiende keer vrije baan. De volledige binnenstad wordt verkeersvrij gemaakt tussen 8u en 18u en er staan tal van activiteiten op de planning zoals fietsen op 60 meter hoogte, bakfietsen uittesten op de Grote Markt en een deathride boven de Leie.

Vanaf 8u kan je de stad niet meer binnen met de auto. Woon je in de betrokken zone en ben je van plan om die dag er op uit te trekken, parkeer dan je auto op voorhand buiten het centrum. Alleen hulpdiensten, taxi’s, personen met een handicap met parkeerkaart, cambiogebruikers en personen met een doorgangsbewijs kunnen zich met de wagen verplaatsen in het afgebakend gebied. Er zijn morgen extra fietsenparkings voorzien in de buurt van alle activiteiten. Het station blijft bereikbaar voor wagens langs de Minister Tacklaan.

“We begrijpen dat de Autovrije Zondag een grote impact heeft op bereikbaarheid, maar we willen de zwakke weggebruiker de kans geven om tijdens Autovrije Zondag de straat te veroveren en andere vormen van mobiliteit te ontdekken”, zegt Tine Ostijn, directie Ruimte.

Heb je morgen toch je wagen nodig, parkeer die dan voor 8u ’s morgens op een parking buiten de zone. Parkeren kan niet op de betalende parkings Schouwburg, Budabrug en Broeltorens, wegrijden uit parking Schouwburg kan wel tot 8u. Parking Weide, Parking K en Parking Houtmarkt zijn wel bereikbaar.

Wil je kans maken op een fiets ter waarde van 400 euro? Post een leuke foto van op Autovrije Zondag via Facebook of Instagram met de hashtag #autovrijezondagkortrijk. Zorg dat je profiel openbaar staat, zodat ze alle inzendingen kunnen zien.