Marnix organiseert petitie voor veiliger busvervoer: “Horrorhokje aan Kasteeldreef moet veiliger”

De mensen uit de Spaanderstraat vinden de verbinding met het openbaar vervoer onveilig. Daarom organiseerde Marnix een petitie. Hij verzamelde meer dan 100 handtekeningen. “Het gemeentebestuur moet naar ons luisteren”, vindt hij. Intussen heeft de gemeente actie ondernomen.

In de Spaanderstraat en omgeving wonen veel kinderen die naar de middelbare school gaan. Daarnaast wonen er ook heel wat jongere kinderen. Het bushokje vlakbij werd afgeschaft. Daarom moeten de kinderen nu bijna een kilometer wandelen naar het bushokje Oud Dorp, op het kruispunt van de Rijksweg en de Kasteeldreef. De gepensioneerde Marnix Vanluchene besloot actie te ondernemen en organiseerde een petitie.

“De bushalte aan de Spaanderstraat werd afgeschaft omdat het busverkeer in het centrum van Wielsbeke onveilig was. Nu moeten de kinderen zo ver wandelen. Het probleem stelt zich bij het terugkeren van school. Dan moeten kinderen veel te dicht bij een gevaarlijke bocht van de Rijksweg afstappen. Ze kunnen niet veilig oversteken, want er is geen zebrapad. De bushalte Oud Dorp is een horrorhokje”, zegt Marnix.

Alle wijkbewoners volgden Marnix en tekenden de petitie. “Mijn kleinkinderen moeten elke dag naar school, maar ik doe het voor alle kinderen uit de wijk. Het gemeentebestuur moet naar de inwoners luisteren”, vindt hij. Oppositiepartij U. schaart zich achter de petitie. “Er moet een oplossing komen, zoals een bushalte in de dichterbij gelegen Stationstraat”, stelt Griet Ameye (U.) voor.

Oplossing

Schepen van mobiliteit Daisy Haydon (CD&V) is zich bewust van het probleem. Ze wil het zogenaamde horrorhokje graag veiliger maken. “De Rijksweg is een gewestweg. Het Vlaams Gewest is op de hoogte van het probleem en zal het aanpakken. Dat heb ik de zoon van Marnix ook laten weten. Maar we kunnen dat niet in 1, 2, 3 oplossen. Ik vraag dus nog wat tijd”, geeft ze aan.

“Het Vlaams Gewest zal het probleem aanpakken”

Een bushalte in de Stationstraat is geen optie. De lijn Ooigem-Wielsbeke zal vervallen, dus daar zal er geen bus meer passeren. “Binnen een onbepaalde termijn zullen Ooigemnaren via Desselgem naar Waregem kunnen. De bus vanuit Oostrozebeke blijft op de Rijksweg en zal geen ommetje kunnen maken, of de bus zou in de spits 180 graden moeten draaien. Vervoer tussen Ooigem en Wielsbeke blijft wel mogelijk met de Belbus”, verklaart Daisy Haydon.

De petitie naar veiliger busverkeer voor de kinderen en jongeren uit de Spaanderstraat zal dus effect hebben. Daisy Haydon belooft zelfs nog meer. “Met de gemeente zullen we op het kruispunt Lobeekstraat-Stationstraat ook nog een zebrapad aanleggen om het kruispunt veiliger te maken voor de voetganger”, besluit ze.

(NVR)