Komt er na dodelijk ongeval trajectcontrole langs Ringlaan in Lichtervelde? “Zou verkeersveiligheid ten goede komen”

Zaterdagavond kwamen bij een zwaar verkeersongeval drie Polen om het leven. Overdreven snelheid lag zo goed als zeker aan de basis van het ongeval. Kan trajectcontrole soelaas brengen? “De beslissing hiervoor ligt bij Agentschap Wegen en Verkeer.”

“Ieder ongeval is tragisch, zeker als er drie dodelijke slachtoffers vallen”, betuigt schepen van Mobiliteit Steven Bogaert (CD&V) zijn medeleven. “Dit is het dodelijkste ongeval sinds de komst van de Ringlaan.”

De bevoegde schepen staat, na het dodelijk ongeval, alvast niet weigerachtig tegenover de komst van trajectcontrole. “Maar de beslissing hiervoor ligt bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Dat zou de verkeersveiligheid in de Ringlaan in zijn geheel ten goede komen. Er komen immers ook nog verkeerslichten aan de Koolskampstraat, samen met een veilige fietsdoorsteek.”

“De gemeente kan via cofinanciering een trajectcontrole aanvragen als ze dat willen”

Agentschap Wegen en Verkeer laat weten dat de onteigeningsprocedure hiervoor bijna afgerond is en dat de voorbereidende nutswerken normaal gezien nog dit jaar na het bouwverlof van start gaan. “En de eigenlijke werken zullen pas in 2024 starten”, stelt Eveline Vandecaetsbeek, woordvoerster van AWV. “Op de plaats waar het ongeval is gebeurd, is door AWV geen trajectcontrole voorzien in de nabije toekomst. De gemeente kan evenwel via cofinanciering een trajectcontrole aanvragen als ze dat willen.”

Herstelwerkzaamheden

Nog voor het dodelijke ongeval was de signalisatie op de middengeleider, waarover de Maserati 4×4 knalde, verdwenen na een eerder incident. AWV staat in voor de herstelwerkzaamheden. “Wanneer er schade is aan onze infrastructuur na een ongeval, dan worden zo snel mogelijk de signalisatieborden vervangen. Herstellingen aan de weg zelf of een middengeleider moeten ingepland worden bij onze onderhoudsaannemer”, besluit Eveline Vandecaetsbeek. (BV)