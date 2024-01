Infrabel is duidelijk in dossier overweg Hogeweg: “De uitgevoerde werken zijn voor ons definitief”

De overweg in de Hogeweg in Menen en vooral de sluiting ervan, bezorgde het stadsbestuur op het einde van 2023 nog een flinke kater. Het besluit om de plaats te gaan sluiten werd op een waar burgerprotest onthaald, waarbij het zelfs tot duw- en trekwerk aan het stadhuis kwam. De bevoegde schepen suste door te stellen dat er nog een evaluatie volgde, al deelt Infrabel die mening niet. “De uitgevoerde werken zijn voor ons definitief.”

“Een veiliger en vlotter bereikbaar Menen!” De insteek van het mobiliteitsplan, dat bij aanvang van deze legislatuur werd voorgesteld, was er eentje waarbij het goede nieuws niet werd gemeden. Toch bleek het een plan te zijn waarbij de Menenaars heel wat bemerkingen hadden. Zo was er de invoering van de, ondertussen reeds beruchte, zone 30. Voor heel wat bewoners was het een duidelijk signaal dat bevoegd schepen Patrick Roose zijn stempel op de stad wilde zetten, zonder aandacht voor de bekommernissen van de Menenaars. Na een petitie en zelfs enkele gestolen verkeersborden ging de storm van protest liggen, om niet veel later opnieuw te worden aangewakkerd door een nieuwe hetze.

Dit keer ging het om de sluiting van de overweg aan de Hogeweg, een belangrijke verbindingsas tussen Menen en Wervik, waar ook heel wat buurtbewoners gebruik van maakten. Van dag op dag konden enkel nog fietsers en voetgangers van de overweg gebruikmaken, met een verkeersinfarct tot gevolg. Sommige mensen moesten zelfs tot 45 minuten omrijden om tot bij hun eigen garage te raken, waardoor het protest ongeziene proporties aannam. De apotheose van het verzet kende een piek in december, toen honderden protesteerders de toegang tot het stadhuis blokkeerden. “Indien het stadsbestuur besluit dat omrijden voor ons niet erg is, dan gaan ze er heus geen probleem van maken om even het blokje om te wandelen”, was hun insteek. Het kwam toen zelfs even tot een handgemeen tussen één van de betogers en een lid van de politieke fractie van de schepen.

De schepen zelf sprak nadien zalvende taal. “Het gaat hier om een project dat na 6 maanden aan een evaluatie zal worden onderworpen. We gaan rekening houden met alle reacties die we krijgen en zullen dit nadien met Infrabel, die instaat voor de werken, bespreken.” Ook tijdens de laatste gemeenteraad van 2023 kreeg hij vanuit de oppositie de wind van voren maar hield hij voet bij stuk. “We zijn niet doof voor de reacties van de bevolking en zullen dit allemaal meenemen in de evaluatie, die we na 6 maanden zullen houden.”

Ongewijzigd blijven

Vanuit Infrabel klinkt nu een enigszins ander verhaal. “We kregen enkele maanden geleden de vraag vanuit het stadsbestuur van Menen om de overweg aan te pakken. Bij Infrabel juichen we ieder initiatief om de verkeersveiligheid te verbeteren toe.” Thomas Baeken, woordvoerder voor Infrabel dat instaat voor de werken, spreekt duidelijke taal. “Het stadsbestuur stelde ons een project voor dat enkele verkeersstromen uit elkaar zou gaan halen en daar bleven we niet doof voor. Na overleg met alle betrokken partijen bleek dat er voor dit project een groot draagvlak bestond en hebben wij dan ook de nodige werken uitgevoerd. We vertrokken vanuit het idee dat dit definitieve werken waren, anders zouden we met tijdelijke elementen hebben gewerkt. Ondertussen hebben we ook vernomen dat er wat weerstand is al zullen we zelf nu het vervolg afwachten. Indien er nog een evaluatie komt, dan zullen we ons als constructieve partner aan tafel zetten maar ik heb er alle vertrouwen in dat dit project ongewijzigd zal blijven.”

Voor de Menense oppositie komt dit nieuws absoluut niet als een verrassing. “De woorden van de schepen staan haaks op de realiteit, wie schrikt daar nog van?” Laurent Coppens, sterke man van de CD&V fractie, zag de bui al hangen. “We hebben dit dossier van in het begin gevolgd en bestudeerd en meer dan eens bleek dat de schepen twee verhalen hanteerde. Bij Infrabel liet hij duidelijk uitschijnen dat dit een project was, dat een groot maatschappelijk draagvlak genoot. Iets wat helemaal niet het geval was. Bij de bevolking klonk het dan weer, nadat men begon te protesteren, dat het slechts om een tijdelijke opstelling ging. Wederom iets wat compleet fout is. De realiteit is wat ze is: de schepen heeft bewust de realiteit verzwegen en heeft de morrende bevolking gewoon een lapmiddel gegeven om hen te kalmeren. Ondertussen zitten de Menenaars er wel mee. Kan dit nog omgekeerd worden? Natuurlijk wel, alleen zal Infrabel die kosten niet op zich nemen. Zij hebben immers een project uitgevoerd dat zogezegd door de stad was goedgekeurd. Als ze nu alle beton en dergelijke moeten komen verwijderen, dan zullen ze maar al te graag de factuur doorsturen.”

De schepen zelf was niet voor commentaar bereikbaar.