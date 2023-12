Betoging en schermutselingen voor de start van gemeenteraad in Menen

De laatste gemeenteraad van het jaar in Menen werd er meteen eentje die startte met heel wat animo. Het burgerverzet tegen de sluiting van de overweg aan de Hogeweg bracht tientallen betogers tot aan het stadhuis. Ze blokkeerden, tijdelijk, de toegang tot het gebouw voor de gemeenteraadsleden. “Ze weten nu wat het is om een omweg te maken, voor hen is dat blijkbaar allemaal zo erg niet.”

De definitieve sluiting van de overweg blijft de gemoederen bedaren, met een burgerprotest dat niet gaat liggen. De overweg in kwestie, gelegen op een drukke weg, is enkel nog toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Automobilisten worden door het stadscentrum geloodst, dat ondertussen ook volledig verzadigd is. Aan het stadhuis besloten tientallen buurtbewoners en sympathisanten te verzamelen, om zo de toegang voor de leden van het gemeentebestuur te verhinderen.

“Met een krabbel van de pen werd besloten dat de overweg dicht moest en dat iedereen maar moest omrijden. Dan zal het even omwandelen voor de gemeenteraadsleden toch zo erg niet zijn?” Jan De Bal, handelaar en één van de dragende figuren van de verzetsbeweging, lanceerde samen met sympathisanten een petitie die de sluiting moet aanvechten. “4.000 handtekeningen, fysieke handtekeningen dus waarbij we geen digitale stemmen hebben meegerekend. Dit is een duidelijk signaal dat er voor die beslissing totaal geen draagvlak is. We willen gehoord worden maar krijgen enkel te maken met politici die op eigen houtje beslissingen nemen.”

Een kwartier voor aanvang van de gemeenteraad besloot het stadsbestuur een delegatie van de manifestanten uit te nodigen voor een korte babbel. Daarbij werd ook de propvolle doos met handtekeningen overhandigd.

Hoewel het gros van de gemeenteraadsleden de betoging geduldig onderging, werd het evenement wel gemarkeerd door twee momenten. Eddy Vandendriessche, fractieleider voor het Vlaams Belang in de gemeenteraad, werd door leden van zijn eigen partij de toegang tot het gebouw ontzegd. Binnen de werking van het Vlaams Belang in Menen rommelt het al een eindje en is ondertussen een duidelijke breuk te merken. Ook Jean-Marie Lambrecht, gemeenteraadslid van Vooruit, vond het niet kunnen dat hij geen toegang kreeg. Hij besloot over te gaan tot een meer agressievere aanpak door het wegduwen van een van de dames aan de voordeur.