“In stijl van A naar B reizen”: Johan Lefever biedt Taxiservice Poperinge aan

Johan Lefever uit de Switch Road biedt vanaf 1 november een nieuwe service aan: Taxiservice Poperinge. Eigenlijk is dit een logisch gevolg op eerder genomen initiatieven en een antwoord op het nieuwe Vlaamse taxidecreet dat nieuwe mogelijkheden biedt voor ‘straattaxi’s’.

“Het gebeurt heel regelmatig dat ik vanuit mijn ceremoniewerk gevraagd wordt om een taxiservice te voorzien. Familieleden willen naar de feestlocatie gebracht worden en willen er nadien weer opgehaald worden. Tot hiertoe kon ik niet ingaan op de vraag en moest ik een externe firma aanspreken”, opent Johan Lefever.

Vervoer op maat

“Een tweede reden waarom ik besloten heb dit initiatief uit te werken, is de beperkte openbare dienstverlening in onze landelijke streek. Nogal wat mensen zoeken een verbinding tussen onze dorpen, tussen buurtgemeenten en -steden en stellen dan vast dat het aanbod niet meteen aansluit op hun wensen. Vandaar dat ik ook werk onder het motto vervoer op maat.”

Vanaf januari 2020 is het taxidecreet vanuit de Vlaamse overheid sterk gewijzigd in die zin, dat ze hoopt dat er meer aanbod van taxi’s komt en dat de prijzen zullen dalen. Dit is op zich al een antwoord op het beperktere aanbod van openbaar vervoer in landelijke regio’s. De overheid wil duidelijk dat de taxi meer aantrekkelijk wordt en ook betaalbaarder.

Tot zeven personen

“Meer en betaalbaardere taxi’s, dat is ook mijn bedoeling. Mijn aanbod is meteen ook een gevolg van het eerder opstarten (2023) van mijn Westhoek Découverte, mijn toeristisch initiatief met het aanbod van excursies op maat langs weerskanten van de schreve.”

“Daardoor beschik ik al over alle nodige vergunningen voor het aanbod van bezoldigd personenvervoer. Ik ben in het bezit van de bestuurderspas, de taxivergunning, alle medische keuringen, verzekeringen en de aangepaste keuringsbewijzen voor mijn voertuigen. Met onze Mercedes V-klasse beschikken we alvast over een eerste wagen voor zeven personen”, aldus Johan Lefever.

Geen taximeter

“Op dit moment wacht ik nog op de goedkeuring voor samenwerking met mijn leverancier van taxisoftware. Het taxidecreet voorziet dat alle bezoldigde ritten digitaal moeten worden geregistreerd in de databank van de Vlaamse overheid, Chiron genaamd. Dat systeem zorgt ervoor dat ik niet moet werken met een taximeter of een boordcomputer. Het zorgt er ook voor dat ik kan werken met vaste tarieven, vooraf afgesproken met de klant.”

“Die klant kan ook vooraf de prijs berekenen en komt zo ook niet voor (dure) verrassingen te staan. Naar aanleiding van mijn eerdere opstart van Westhoek Découverte ontving ik al een bestuurderspas en een taxivergunning vanuit de Stad Poperinge, die ook taxicheques aanbiedt. Door al de vernieuwingen rond het taxidecreet verneem ik dat er op Poperings grondgebied nu drie aanbieders zijn voor bezoldigd personenvervoer. Begin dit jaar is er wel één aanbieder gestopt.”

In stijl

“Het is onze bedoeling om, in de lijn van de service die we aanbieden via Westhoek Découverte, de mensen in stijl veilig van A naar B te brengen en dit volgens een eerder gemaakte reservatie. Die reservaties kunnen dagelijks gebeuren tussen 6 en 22 uur en dit telefonisch, via mail of via onze website.