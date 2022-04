Johan Lefever pakt uit met nieuw toeristisch initiatief

Vanaf komende zomer pakt Johan Lefever uit met een privaat initiatief, Westhoek Découverte. “Bedoeling is om de toeristen onze Westhoek te laten beleven en proeven, maar dan op hun maat gesneden. Dit kan in samenwerking met de plaatselijke diensten voor Toerisme”, aldus Johan Lefever.

Vertrekkend van de website kan de toerist kennismaken met diverse thema’s zoals ‘Het verhaal van hop en bier’, ‘Achter de schermen van de Eerste Wereldoorlog’, ‘Genieten over de Schreve’, ‘Het hinterland van Veurne en Diksmuide’, ‘Van bergen tot de zee’, enzomeer. “Per thema ontdekt de toerist een aantal ‘puzzelstukken’. Hij kiest deze stukken uit die hij/zij wil beleven en ervaren. De toerist vertrouwt me zijn ‘stukken’ toe en ik leg voor hen ‘de puzzel’. Bij alles staat de eigen keuze, het beleven en vooral de couleur locale centraal, ook die van ‘over de schreve’. Op gastronomisch gebied werken we samen met vaste partners, zoals de restaurants Amfora en Ogygia”, zegt Johan Lefever, die beroepshalve leerkracht Frans is, en ook gemeenteraadslid voor Open VLD in Poperinge.

Bij aankomst in Poperinge worden de toeristen (tot 6 personen) in stijl opgehaald in een luxewagen (V-klasse Mercedes). “Samen gaan we op ontdekking – op découverte – en brengen we de toerist naar die unieke locaties die hij vooraf heeft uitgekozen of waarover hij informatie heeft opgevraagd. Hij beschikt hierbij over alle vrijheid (met of zonder info of gids, workshop of niet, lunch of niet,…). De nadruk ligt op originaliteit, uniciteit en creativiteit, op beleven en zelf doen”, vertelt Johan Lefever.

Over de schreef

“We begonnen met de voorbereiding in 2019. Covid gaf ons ruim de tijd om alles grondig uit te werken. De hele Westhoek, met al zijn sites, zijn adresjes, zijn unieke locaties, zijn horeca, zijn ‘beleven’,…..alles werd opgelijst vanuit alle mogelijke brochures, folders, en diensten. Constant zijn we bezig met ‘het aanbod’ uit te breiden en aan te passen en op zoek te gaan naar datgene wat onze Westhoek uniek maakt voor de bezoeker.”

Johan Lefever stelt voor, informeert en begeleidt de toerist bij zijn unieke bezoek aan de Westhoek. “Er wordt steeds gestart in Poperinge, de Hoofdstad van het Goede Leven. Maar er mag dus ‘over de schreef gegaan worden’, in Frans-Vlaanderen. En de dag kan bijvoorbeeld afgerond worden met de Last Post in Ieper. Stijlvol genieten dus à la carte. Het grote geluk zit soms in een klein Westhoekje”, besluit Johan Lefever. (Andres Hollebeke)

Info: Westhoek découverte, 0474 71 02 91, info@westhoekdecouverte.be.