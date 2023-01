Ieperse binnenstad krijgt straks drie fietsstraten: “Hopelijk eerste stap naar autoluwer centrum”

IEPER Het centrum van Ieper krijgt – in navolging van veel andere steden – vanaf 1 maart drie fietsstraten. “Deze actie vloeit voort uit het nieuwe mobiliteitsplan”, weet burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper), die ook bevoegd is voor verkeer en mobiliteit. Bij de Milieuraad en de Fietsersbond zijn ze tevreden, maar willen ze nog meer actie.

De straten die vanaf 1 maart omgedoopt zullen worden tot fietsstraat zijn de Stuerstraat, Boterstraat en Menenstraat. Alledrie zijn het straten met eenrichtingsverkeer voor auto’s. Later zou ook nog de Oude Vaartstraat toegevoegd worden aan dit drietal. Bij de Ieperse Fietsersbond zijn ze positief met de nieuwe maatregel. “Ik denk dat onze acties voor een fietsvriendelijker Ieper zullen geholpen hebben, want het ging plots sneller dan gedacht”, zegt Johan Vanhaverbeke (58) van de Fietsersbond.

“Met de invoering van de fietsstraten lanceren we één van de acties uit het mobiliteitsplan, een duidelijke fietsas doorheen de stad” – burgemeester Emmily Talpe

“We zijn blij met deze eerste aanzet en hopelijk kan het voor een omslag zorgen. Ieper kon niet achterblijven, je ziet deze evolutie stilaan overal. Alles kadert binnen het autoluwer maken van een stad. Het is niet dat we de auto willen verbannen, maar wel het doorgaand verkeer. De locaties van de fietsstraten vinden we een goeie keuze, maar we blijven constructief en kritisch. De auto zal nooit meer dan 250 meter achter een fiets moeten rijden door de andere rijrichting in de Stuerstraat en de Boterstraat. De invloed voor de automobilisten is dus eerder beperkt. Verder zijn fietsstraten in dergelijke smalle straten eerder symbolisch. Als je het verkeersreglement toepast met één meter afstand tussen auto en fiets is inhalen nu al bijna onmogelijk”, stelt Johan.

Burgemeester Emmily Talpe: “Met deze maatregel willen we ook de verkeersveiligheid voor fietsers verhogen.” © TP

Ook bij de Milieuraad was dit een belangrijk actiepunt en horen we gelijkaardige geluiden. “Na enkele acties voorafgaand aan de gemeenteraad van mei vorig jaar en een petitie op de Dag van de Mobiliteit kwam er eindelijk schot in de zaak”, reageert voorzitter Lieven Stubbe (67) opgelucht. “We zijn positief over de invoering van de fietsstraten en zeker dat het nu in een stroomversnelling geraakte.”

Achterop hinken

“We voelden dat we te veel achterop aan het hinken waren in vergelijking met andere steden. Hopelijk is dit geen eindpunt, maar een eerste stap. Want wat doe je met de Grote Markt? Nu wordt de fietsas Stuerstraat-Boterstraat onderbroken door de Grote Markt tot in je de Menenstraat komt en omgekeerd. We hopen dat er nog extra fietsstraten kunnen komen, ik denk dan vooral in de nabijheid van scholen, zoals de Bollingstraat. Desnoods kan je het koppelen aan de schooluren. Bovendien maken we ons zorgen over de aangebrachte fietssuggestiestroken in de pas heropende Rijselstraat. Dat is geen volwaardig fietspad. We zien dit als een gemiste kans, het is een vals gevoel van veiligheid. Kies dus liever een fietspad of een fietsstraat, nu is het een beetje mossel noch vis. Als fietser voel je je op zulke stroken stoorzender van de auto.”

Wat met fietsring?

Een ander belangrijk punt voor de Milieuraad is het project van de fietsring. “Dit zal nog een serieuze inspanning vragen, maar we zouden graag snel een bepaalde evolutie zien in het dossier”, aldus nog Lieven Stubbe, die in oktober 2021 het voorzitterschap overnam van Rudy Claeys. “We zijn geen technici, maar geven wel graag advies. In werkgroepen bereiden we telkens enkele thema’s voor en om de zes weken zitten we dan samen in een algemene raad. Met de Fietsersbond hebben een we een uitstekende verstandhouding en werken we aanvullend. Wij bestuderen ook nog andere zaken. Zo gaan we nu bijvoorbeeld ook het dossier van de Vredesmolens onderzoeken.”

Boost geven

De Milieuraad ging in dialoog met burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper), die ook bevoegd is voor verkeer en mobiliteit. “Met de invoering van de fietsstraten lanceren we alvast één van de acties uit het nieuwe mobiliteitsplan, een duidelijke fietsas doorheen onze stad. Met deze maatregel willen we ook de verkeersveiligheid voor fietsers verhogen. De maximumsnelheid blijft 30 kilometer per uur zoals nu het geval is, maar auto’s mogen geen fietsers inhalen. Dit dient het fietsklimaat in onze stad een boost te geven. Zowel naar de dagelijkse gebruikers (scholieren, woon-werkverkeer…) als naar het fietstoerisme. Fietsers zijn van harte welkom in Ieper. We voorzien een voldoende periode naar communicatie toe en opteren om ermee te starten in het voorjaar en niet in volle winterperiode. Of er nog meer fietsstraten kunnen bij komen? Dat kan, er wordt regelmatig geëvalueerd.”

Ook elders werden enkele aanpassingen aangebracht voor de fietser en er is nog wat op komst. “Onlangs werden nog op diverse locaties bijkomende fietsenstallingen voorzien, zoals in de Rijselstraat en Boterstraat. In het voorjaar zullen enkele optimalisaties gebeuren in functie van de fietsring. Daarover wordt later nog gecommuniceerd”, besluit Emmily Talpe.