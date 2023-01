Stad Menen wil afschaffing van Kommiezenroute tegengaan: “Is cultureel erfgoed”

De stad Menen gaat in tegen de beslissing van Westtoer om de Kommiezenroute te schrappen. Schepen Virginie Breye (N-VA) wil dat het een volwaardige fietsroute blijft. Er werd daarvoor een motie goedgekeurd.

Met smeltende boter onder je debardeur de grens oversteken of met tabak in je onderbroek richting de Franse buren trekken. Smokkelen is een inherent onderdeel van de Meense geschiedenis en die historie blijft leven. Onder meer in de Kommiezenroute – circuit des Gabelous in het Frans. De 50 kilometer lange fietstocht leidt je langs de groene plekjes op de Frans-Vlaamse grens.

Echter, de Kommiezenroute verdwijnt binnenkort. Westtoer, het toeristisch provinciebedrijf dat instaat voor onder meer de bewegwijzering, wil ze namelijk afschaffen. De Tabaksfietsroute is hetzelfde lot beschoren en samen zouden beide fietslussen de Grensleiefietsroute moeten vormen.

Protest

In Wervik leidde dat al tot protest bij het stadsbestuur, ook in Menen laten ze nu hun stem horen. Met een motie tot behoud van de Kommiezenroute hoopt men de fietslus te behouden. Op zitting van de gemeenteraad op 9 november vorig jaar werd een samenwerkingsovereenkomst met Westtoer nog goedgekeurd door de meerderheid – CD&V onthield zich. De motie werd toen al aangekondigd.

De Kommiezenroute zou zo moeten blijven bestaan naast de nieuwe route die Westtoer in maart wil lanceren. “Het smokkelen is eigen aan onze grensstreek en is zelfs cultureel erfgoed”, meent schepen van Toerisme Virginie Breye (N-VA). “Het blijft een meerwaarde om het historische belang van de grensstreek ook te koppelen aan een recreatief verhaal.”

Het grensoverschrijdende aspect van de Kommiezenroute is een van de redenen waarom ze geschrapt zou worden, maar dat zou geen excuus mogen vormen. De schepen gat alleszins met Geert Bossuyt (Vooruit), de collega uit Wervik, samenzitten met Westtoer om te bekijken wat mogelijk is. (JDW)