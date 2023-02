Kraks van Bredene steunen initiatief van Fietsersbond en delen warme chocomelk uit aan fietsertjes

Een delegatie van de Fietsersbond maakte vorige week in alle vroegte haar opwachting aan de schoolpoort van VBS Duinen in Bredene. Opdracht: warme chocomelk uitdelen aan alle leerlingen, die ondanks de kou met de fiets naar school kwamen.

“Wij willen de schoolkinderen, die ook in de winter naar school fietsen, een schouderklopje geven. Tijden de koude en natte wintermaanden verdienen fietsende scholieren en ouders extra aandacht. Hun keuze houdt Bredene leefbaar en het zorgt voor meer verkeersveiligheid aan de schoolpoorten”, legde Guido De Greef, voorzitter van de Bredense Fietsersbond en kersverse Krak, uit.

Een warme kop chocomelk was de beloning voor de moedige fietsers. “Choco Velo is een ludieke actie waarbij kinderen en ouders door de leden van de Fietsersbond getrakteerd worden op een hartversterkertje. We werkten hiervoor deze keer samen met de Vrije Basisschool Duinen. Met een kopje chocomelk willen we de kinderen en hun ouders aanmoedigen om te blijven kiezen voor hun tweewieler”, pikt secretaris Eddy De Winter in. De Fietsersbond had eerder al de fietsende leerlingen van De Zandlopertjes Centrumplein op een Choco Velo-actie getrakteerd.

Flyers

De Fietsersbond maakte van de gelegenheid gebruik om een flyer met meer informatie over de vele voordelen van het fietsen uit te delen. De Fietsersbond mag in zijn streven naar meer fietsers en fietsinfrastructuur in Bredene overigens rekenen op een bijzonder kwartet. De vereniging telt liefst vier (voormalige) Kraks in de rangen. Naast Krak 2022 Guido De Greef zetten ook de gewezen Kraks Danny Vanhevel, Eddy De Winter en Linda Depuydt hun schouders onder het initiatief. (MM)