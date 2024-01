Fietsersbond pleit voor autovrije fietsavenue van station richting Walle en Hoog Kortrijk

De Fietsersbond Kortrijk pleit voor een hoogwaardige, autovrije fietsverbinding van het nieuwe station naar het stadsdeel Hoog Kortrijk. “Het voorstel sluit naadloos aan op de plannen van het stadsbestuur om te werken aan een hoogwaardige trambusverbinding in de Doorniksewijk en op de toekomstplannen van de Loofsite en de stationsomgeving”, zeggen Dries Gellynck en Jan Goeminne, co-voorzitters van de Fietsersbond Kortrijk.

In het voorjaar 2023 stelde het stadsbestuur, samen met de NMBS, de plannen voor het nieuw stationsgebouw voor met als centrale as de brede ondergrondse wandel- en fietsboulevard die het centrum verbindt met de stationswijk aan de zuidzijde. Deze as biedt een directe en veilige boulevard aan onder de sporen en onder de Minister Tacklaan, richting Bloemistenstraat.

“Dit kan gerealiseerd worden door het autoverkeer uit de aanpalende straten telkens maximaal weg te leiden naar één van de hoofdassen” – Dries Gellynck

“De Fietsersbond Kortrijk gelooft sterk in het potentieel van deze verbinding voor fietsers en wandelaars en stelt voor om, aansluitend op deze as, een deel van de Bloemistenstraat en de Pater Beckstraat om te vormen tot een autovrije, hoogwaardige en groene fietsavenue zonder kruisend autoverkeer. Dit kan gerealiseerd worden door het autoverkeer uit de aanpalende straten telkens maximaal weg te leiden naar één van de hoofdassen. De Fietsavenue sluit aan de Loofstraat aan op de voorziene fietsverbinding door nieuwe Site Loof richting Walle. Een fietsveilige verbinding tot op het kruispunt ‘Kanon’ is hierdoor een heel realistisch scenario”, aldus Dries.

“In het kader van een vlotte trambusverbinding lijkt het dan ook een logische keuze om doorgaand fietsverkeer een bijkomend alternatief te bieden voor de niet al te ruime Doorniksewijk” – Jan Goeminne

De Stad zet in op de verdere ontwikkeling van stadsdeel Hoog Kortrijk met onder andere campussen van VIVES en KU Leuven Kulak, Syntra en bedrijventerrein Kennedypark.In de toekomst zal daardoor het doorgaand fietsverkeer tussen de stationsomgeving en stadsdeel Hoog Kortrijk daardoor ongetwijfeld nog verder toenemen. “In het kader van een vlotte trambusverbinding lijkt het dan ook een logische keuze om doorgaand fietsverkeer een bijkomend alternatief te bieden voor de niet al te ruime Doorniksewijk”, vult Jan aan. “Het aanleggen van een groene hoogwaardige fietsavenue is niet alleen vlotter, veiliger en aangenamer, het biedt tevens de mogelijkheid om ook het openbaar vervoer vlotter door de Doorniksewijk te leiden.”