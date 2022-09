Fiets- en wandelpad Frontzate krijgt een make-over

Net zoals de meeste andere groene assen in de provincie, zoals de Stroroute tussen Zonnebeke en Moorsele, wordt nu ook de Frontzate heringericht. Deze 13,3 kilometerslange as vormt de fietsverbinding tussen Diksmuide en Nieuwpoort en volgt de voormalige spoorwegverbinding ‘Spoorlijn 74’.

Veiliger en toegankelijker

Er wordt bij de herinrichting gefocust op de kruispunten van de Frontzate. Verhardingen worden aangepast, een welkomsmuur wordt geplaatst en beide uiteinden van het fietspad en bomen worden herplant. Er zou extra aandacht zijn voor toegankelijkheid van wandelaars en andersvaliden, door de aanleg van een extra steiger dicht bij de parking.

Het kostenplaatje wordt geschat op 372.600 euro, de werken worden voorzien voor 2023. De werken kaderen in het overkoepelende beleid van de provincie omtrent het herinrichten van voormalige spoorwegbeddingen tot veilige paden gericht op wandelaars en fietsers, die willen genieten van het West-Vlaamse platteland.

Het bestek en de plaatsingsprocedure werd in de provincieraad van 22 september goedgekeurd. “Extra signalisatie is zeker nuttig, want het is duidelijk dat de Frontzate steeds meer wordt gebruikt door toeristen. Ik ben blij met deze investering”, aldus provincieraadslid en burgemeester van Diksmuide Lies Laridon.