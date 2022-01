Elektrische deelfietsen in Kortrijk

De stad start een proefproject met het lokale bedrijf SMOVE. CITY uit Bissegem, die elektrische fietsen beschikbaar stelt via een deelfietssysteem.

SMOVE. CITY voorziet een vloot van 50 elektrische fietsen in Kortrijk en deelgemeenten. Ideaal voor grotere of lastigere afstanden of wie zijn zinnen gezet heeft op een minder intensieve fietstrip. “Via een app kan de fiets zeer eenvoudig gehuurd worden. Bestaande fietsenstallingen in de stad doen dienst als vaste hubs waar de fietsen kunnen opgepikt en afgezet worden”, zegt Constantin Vermoere van SMOVE. CITY. “Kortrijk heeft een goede weginfrastructuur voor fietsers en de stad blijft hier verder in investeren. Via onze data sturen we de fietsers aan de goede fietspaden te gebruiken en tonen we hen nieuwe routes. We geven ook tips mee om de lokale economie te ondersteunen. We kunnen nagaan waar en wanneer ze fietsen. Kortrijk vormt een ideale locatie voor dit proefproject, gezien de ambities en verwezenlijkingen op vlak van duurzame mobiliteit. Er is duidelijk potentieel voor een nieuw elektrisch deelfietsensysteem.”

Zes maanden proeftijd

Het proefproject startte goed, met nu al 200 unieke (en actieve) gebruikers die intekenden. Per rit betaalt de gebruiker 35 cent per minuut. Een abonnementsformule is ook mogelijk waarbij de gebruiker maandelijks 10 of 30 euro betaalt, daarbij respectievelijk 20 of 60 minuten gratis rijdt en daarna slechts 25 cent per minuut betaalt. Het proefproject duurt zes maanden en loopt tot 1 mei 2022. “Op dit ogenblik loopt een promotie waarbij de eerste 5 minuten gebruik van de elektrische fiets gratis zijn”, aldus schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit).

Meer informatie over het elektrische deelfietsenstyeem vind je op https://smove.city/kortrijk/.