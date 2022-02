Bredene haalt 7 op 10 in grote fietsbevraging

De Fietsersbond organiseerde samen met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een nieuwe, grote bevraging over de fietsbeleving en -infrastructuur in de Vlaamse gemeenten. Bredene scoort 7 op 10. Voortrekker van de Bredense Fietsersbond Eddy De Winter neemt de antwoorden door.

Op basis van de rapportcijfers nomineerde de jury van het zogenaamde Fietsrapport in totaal negen gemeenten, die meedingen in drie categorieën om Fietsstad of Fietsgemeente 2022 te worden.

“Onze gemeente werd niet genomineerd. Voor de rubriek ‘fietsbeleving’ kwam net als in 2020 een score van 7/10 uit de bus. Voor de rubriek ‘fietsinfrastructuur’ haalde Bredene in 2020 nog 6/10, nu gaan we naar 7/10. En voor de ‘communicatie’ krijgt onze gemeente een 8/10”, vat Eddy De Winter samen. “Wellicht ging de score qua fietsinfrastructuur omhoog omdat er nieuwe fietsstallingen kwamen aan onder meer de stranddoorgangen of omdat intussen een fietspomp en oplaadpunten beschikbaar zijn aan het Staf Versluyscentrum. De gemeente kocht inmiddels ook een paar e-bikes aan, er werden enkele fietspaden vernieuwd (of zijn nog in aanleg) en de omgeving van de nieuwe Europaschool werd vernieuwd en aangepast.”

Eddy De Winter blijft echter kritisch. “Er werden ons ondertussen ook enkele zaken gemeld, die nog niet oké zijn. Ik denk hierbij aan het gebrek aan ruimte voor fietsers in delen van de Duinenstraat en het ontbreken van een veilige fietsinfrastructuur in de Fritz Vinckelaan.”

Fietscomfort

“Het fietscomfort kan her en der verbeterd worden door hoogteverschillen weg te werken, soms worden er scheuren in het wegdek gesignaleerd, fietsstraten ontbreken nog altijd en er zijn (nog) geen fietsdeelsystemen.”

Duidelijker communiceren naar de fietsers bij weg- of andere publieke werken kan volgens Eddy De Winter ook discussies vermijden. “Verder blijven de Bredense fietsers nog met vragen zitten zoals ‘komt er dit jaar een autoloze zondag?’, ‘komt er ondersteuning bij verkeerslessen op maat van de fietsers?’, ‘gaan we meer met belgerinkel naar de winkel?’ of neemt de gemeente zelf actief deel aan de ‘Bike to Work-actie?’.”

Tot slot hoopt Eddy De Winter dat de opstartvergadering van de Bredense Fietsersbond, die al meermaals omwille van de coronamaatregelen diende uitgesteld te worden, binnenkort zal kunnen plaatsvinden.

“Met een score van 72.2 op 100 zijn we bijzonder tevreden”, reageert burgemeester Steve Vandenberghe. In 2020 behaalde Bredene nog 61 op 100. Het gemeentebestuur deed de voorbije jaren dan ook heel wat inspanningen om het fietsen in de gemeente aangenamer en veiliger te maken. Naast de heraanleg van fietspaden, werden op verschillende plaatsen nieuwe fietsenstallingen voorzien en werd zelfs een schoolomgeving op een veilige manier heringericht. En ook voor de nabije toekomst staan nog een aantal projecten en verbeterpunten op het programma. Zo organiseren we onder meer opnieuw verkeerslessen en een fietsproef voor de zesdejaarsstudenten van de Bredense scholen, waarbij fietsveiligheid in het verkeer het speerpunt vormt. Verder komen er extra fietsenstallingen in enkele schoolomgevingen, worden er gratis verkeerslessen voor E-bikes georganiseerd en wordt de verkeersveiligheid voor de fietsers op het kruispunt Zeelaan/Keerweg verbeterd”, verduidelijkt burgemeester Steve Vandenberghe.

Bredene hoopt op deze manier nog meer Bredenaars op de fiets te krijgen.

(MM)