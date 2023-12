De Lijn brengt feestvierders tijdens oudejaarsnacht veilig thuis in Brugge en aan de kust

De Lijn gaat tijdens oudejaarsnacht opnieuw feestvierders veilig naar hun bestemming brengen. In 68 Vlaamse steden en gemeenten doet de vervoersmaatschappij dat gratis, maar in West-Vlaanderen is dat enkel in Brugge het geval. De kusttram rijdt de hele nacht door, maar niet gratis.

De Lijn zet chauffeurs, dispatchers, controleurs en technici in om het vervoer aan te bieden op oudejaarsnacht en nieuwjaar. Sommige lijnen volgen het vaste traject, bij andere gaat het een om een gelegenheidstraject.

Het gratis vervoer is er in 67 gemeenten in Antwerpen en Limburg, maar ook in Brugge. Op 31 december kan je er gratis reizen met de vaste lijnen, met uitzondering van de Kusttram, in Brugge zelf en alle deelgemeenten. Dat geldt ook voor de belbus Zeebrugge én buurgemeente Damme. Je reist er gratis van 4.50 uur ‘s ochtends tot 20 uur ‘s avonds.

Feestbussen

Daarna rijden er gratis feestbussen rond in Brugge van en naar randgemeenten als Oostkamp, Jabbeke, Blankenberge, Knokke-Heist, Beernem en Zedelgem. Die feestbussen rijden tot 7 uur ‘s ochtends, meerijden is gratis.

Ook in Oostende zijn er elk uur feestbussen, ook naar Bredene, Oudenburg en Gistel, maar die zijn niet gratis. Dat geldt ook voor de Kusttram, die de hele nacht door om het uur rijdt. De Lijn raadt het oudejaarsticket aan, dat 4 euro kost.

Goed afspreken

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters roept alvast op om voorhand af te spreken hoe iedereen veilig thuis geraakt. “De Lijn staat met een aangepast aanbod klaar om heel wat feestvierders vlot en vooral veilig naar huis te brengen met tram of bus. Ook dit jaar kunnen we rekenen op heel wat medewerkers van De Lijn om de vele feestvierders in Vlaanderen vlot en veilig naar diverse (feest)locaties te vervoeren.”

Meer info over de feestdienstverlening vind je hier. (Belga/TV)