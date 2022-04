Zeven bestuurders onder invloed én zeven bestuurders zonder gordel betrapt tijdens verkeersactie PZ Westkust

Politiezone Westkust hield afgelopen weekend een grote verkeersactie waarbij in totaal 189 bestuurders gecontroleerd werden. Zeven van hen hadden te diep in het glas gekeken. “Ook verontrustend is dat we opnieuw zeven bestuurders betrapten die geen gordel droegen, wat veel risico’s inhoudt”, zegt woordvoerster Ine Deburchgraeve.

De politie hield zowel vrijdag als zaterdag een controle op de N34 in Nieuwpoort, de Strandlaan in Sint-Idesbald, de Duinkerkekeiweg in Adinkerke, de Kromfortstraat in Adinkerke, de Pelikaanstraat in Nieuwpoort en de Koninklijke Baan in Sint-Idesbald.

“Van de 189 gecontroleerde bestuurders, bliezen er 182 safe en keken er 7 te diep in het glas”, zegt Ine Deburchgraeve van Westkust. “Zeven personen droegen geen veiligheidsgordel. Je gordel dragen halveert nochtans het risico om ernstig of dodelijk gewond te raken bij een ongeval. Een bestuurder vervoerde bovendien achteraan vier passagiers, terwijl er maar drie plaatsen met gordel waren. Nog een andere bestuurder vervoerde zijn kind zonder correct kinderbeveiligingssysteem.”

Daarnaast waren er ook diverse andere inbreuken. Zo reden drie bestuurders zonder geldig rijbewijs, iemand met een voorlopig rijbewijs maar zonder ‘L’ rond, waren vier auto’s niet meer gekeurd en waren er nog wat technische inbreuken inzake defecte dimlichten en omtrent de vereisten voor een trekhaak.

“Tot slot stond een bestuurder als niet rechthebbende geparkeerd op een plaats voor personen met een handicap. Het voertuig werd getakeld. Wij controleren hier zeer streng op. Wil je hun parkeerplaats, neem dan ook hun handicap”, besluit Ine Deburchgraeve.