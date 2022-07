Bijna de helft van gecontroleerde fietsen in West-Vlaanderen niet in orde

46 procent van de fietsen, die het afgelopen schooljaar gecontroleerd werd tijdens preventieve controles op school was niet in orde. Dat blijkt uit cijfers van de provincie West-Vlaanderen. Tijdens de coronacrisis stonden de fietscontroles op een laag pitje. Maar nu de controles herbeginnen, zijn er meer fietsen dan ooit niet in orde. “En dat is erg alarmerend”, vindt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).

Ieder schooljaar voeren de zestien West-Vlaamse politiezones preventieve fietscontroles uit op de scholen. “De leerlingen, waarvan hun fiets niet in orde is, krijgen dan een fietskaart mee met daarop wat ze moeten herstellen. Na een eerste controle op school trekt de politie er ook nog de ganse winterperiode op uit om fietsen in de schoolomgevingen te controleren. Als de fietsen dan niet in orde zijn, worden er boetes uitgeschreven.”

Het afgelopen schooljaar werden er in West-Vlaanderen 16.324 fietsen gecontroleerd. “De cijfers van beide controles, zowel preventief als repressief waren zorgwekkend. 46 procent was niet in orde. Dat aantal was nog nooit zo hoog en de afgelopen jaren gingen de cijfers juist de goede kant op. Vlak voor de coronacrisis in februari 2020 zagen we de beste cijfers ooit.”

Kapot fietslicht

Vaak zijn de fietsen niet volledig in orde, omdat er een probleem is met de verlichting. “Het aantal fietslichten dat niet werkten tijdens fietscontroles op straat was nog nooit zo hoog. Politieagenten krijgen vaak te horen “Ja, maar mijn batterij is juist plat” of “Oei, ik dacht dat het wel werkte”. Maar dat zijn allemaal smoesjes. Het is juist heel belangrijk voor fietsers om wel gezien te worden”, gaat Himpe verder.

Nood aan meer fietscontroles

Volgens provincieraadslid Himpe zijn er twee grote redenen waarom het aantal fietsen, dat niet in orde is, zo hoog ligt. “De laatste twee jaar werden er tijdens de coronacrisis minder fietscontroles gehouden en mensen zijn er dus minder op gaan letten. En het afgelopen schooljaar werd er ook meer gecontroleerd in secundaire scholen dan in de jaren voordien. In de lagere school zijn de ouders nog fel bezig met de fietsen van hun kinderen, maar eenmaal in het middelbaar is er een andere, lossere attitude.”

“De cijfers tonen duidelijk dat de fietscontroles ook effectief helpen. Nu is de aandacht van ouders en jongeren om hun fiets in orde te hebben verslapt. We mogen de controles niet opnieuw laten terugvallen, want ze verhogen de algemene verkeersveiligheid en zichtbaarheid”, besluit Himpe.