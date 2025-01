Al 55 positieve controles in strijd tegen overlast in centrum Izegem: “Maatregelen werpen vruchten af”

De voorbije twee maand zijn er al 55 controles met politioneel gevolg geweest tegen overlast in het centrum van Izegem. Het gaat om systematische identiteitscontroles om terugkerend druggebruik, intimidatie en geweldplegingen aan te pakken. Burgemeester Kurt Grymonprez (STiP+) verlengt de maatregel nu.

Het was nog vorig burgemeester Bert Maertens (N-VA), die eind november besloot om in navolging van Roeselare ook in Izegem systematische identiteitscontroles in te voeren aan onder andere de Zuidkaai, de stations- en uitgaansbuurt. Het gaat onder andere om drugsgebruik en -handel in de publieke ruimte, vandalisme, sluikstorten tot zelfs intimidatie en bedreigingen aan het adres van de gemeenschapswachten en politie. “Die maatregelen werpen nu hun vruchten af, want er zijn sindsdien heel wat mensen gecontroleerd, waaronder 55 mensen met een positief gevolg”, zegt burgemeester Kurt Grymonprez (STiP+).

Maatregel verlengd

“Dat zijn 55 controles waar een politioneel gevolg aan werd gegeven. Dit kan een proces-verbaal zijn of aanleiding zijn tot een verder onderzoek of onderdeel vormen van een lopend dossier. Ik heb die maatregel nu op de gemeenteraad bekrachtigd, maar hij zal ook verlengd worden in de tijd, zodat we ook de komende tijd die systematische identiteitscontroles kunnen blijven uitvoeren.”