64 mensen testen positief op alcohol tijdens politieactie in West- en Oost-Vlaanderen

In de nacht van zaterdag op zondag hebben 64 mensen positief getest op alcohol tijdens een politieactie in West- en Oost-Vlaanderen. Dat bevestigt de federale politie. De grote controleactie was vooral gericht op alcohol en drugs.

Het initiatief kwam van twee politiescholen: de West-Vlaamse Politieschool en politieschool PAULO. Honderd politieagenten in opleiding en daarnaast nog 600 politiemensen namen deel aan de actie.

Over de twee provincies heen hebben 64 mensen positief getest op alcohol. In totaal werden er 11.302 ademtesten afgenomen. De politie trok ook meteen 57 rijbewijzen in. Daarnaast werd er ook gecontroleerd op drugs. In West-Vlaanderen waren er vijftien inbeslagnames van drugs, in Oost-Vlaanderen 17. Het gaat vooral over cocaïne, speed en cannabis.

Verboden wapens

De politie, ondersteund door de lokale politiezones, nam ook verboden wapens in beslag. In West-Vlaanderen werden peperspray, een knuppel, messen en wapenstokken in beslag genomen. De politie vond in een auto ook een grote hoeveelheid namaaksigaretten.

Tijdens de actie waren er zowel vaste controleposten als mobiele patrouilles. Die mobiele patrouilles stonden op verschillende belangrijke verkeersassen en aan op- en afritten van autosnelwegen in West- en Oost-Vlaanderen.

De actie werd geleid door de Coördinatie- en steundirecties van de federale politie.