Politiezone Vlas voert grootschalige controleacties op invalswegen: slechts één bestuurder te veel gedronken

Op zaterdag 11 januari, in de namiddag en avond, nam politiezone Vlas deel aan de grootschalige controleacties op invalswegen, die zowel in West- als Oost-Vlaanderen uitgevoerd werden.

De politiezone Vlas en de andere deelnemende lokale politiezones deden dit samen met de federale politie en de politiescholen. Vanuit die politiescholen namen zowel aspirant-inspecteurs als aspirant-hoofdinspecteurs aan de actie deel, dit in het kader van hun opleiding. Zij werden bijgestaan door ervaren politiemensen.

271 controles

In de politiezone Vlas stond het controledispositief eerst opgesteld in de Condédreef en daarna in Oudenaardsesteenweg in Kortrijk. Verspreid over beide locaties werden in totaal 271 voertuigen en bestuurders gecontroleerd. Allemaal moesten ze een alcoholtest ondergaan. Daarbij had slechts één persoon te veel gedronken. Eén bestuurder was niet handenvrij aan het bellen met zijn smartphone. Zijn rijbewijs werd meteen voor vijftien dagen ingetrokken. Twee andere bestuurders droegen dan weer hen autogordel niet. Verder reden ook negentien bestuurders met een defect aan de autolichten of met andere inbreuken op de technische eisen van het voertuig en reden twee bestuurders met een auto die niet geldig ingeschreven was. Tot slot waren ook drie bestuurders met een voorlopig rijbewijs niet in orde omdat zij passagiers vervoerden, wat niet toegelaten is.

“Op deze drukke en heel koude zaterdagnamiddag- en avond konden een groot aantal bestuurders en hun voertuigen gecontroleerd worden. Dit leidde tot meerdere vaststellingen, in hoofdzaak verkeersgerelateerde inbreuken. Er werden geen verdachte personen aangetroffen die op pad waren om hun slag te slaan of om andere criminele feiten te plegen”, klinkt het bij de politiezone Vlas.