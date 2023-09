Bewoners Dikkebusseweg vrezen schade aan woningen door oneffenheid in het wegdek: “Zwaar verkeer moet worden afgeremd”

In de Dikkebusseweg ter hoogte van de Reinaerdstraat in Ieper beleven omwonenden slapeloze nachten. De oorzaak: een oneffenheid in het wegdek. Telkens er een vrachtwagen over de ‘bult’ rijdt, staan volgens de buurtbewoners hun woningen te daveren op hun grondvesten. “Het zwaar verkeer moet worden afgeremd”, aldus buurtbewoner Bram Verbeke.

Het probleem in de straat blijkt een grote oneffenheid op de weg, net op de plaats waar het asfaltgedeelte tegen het beton ligt. “Als er wagens en vooral vrachtwagens over rijden dan ontstaan er trillingen die ons doen schudden in ons bed”, zegt Bram verbeke, namens een aantal buurtbewoners.

Schade

De klagers vrezen voor schade aan hun woningen. “Ik zie nu al cement uit de voegen vallen. Ook mijn schoorsteen heb ik moeten herstellen. Naar de verzekering ben ik daarvoor niet geweest, het is een oud huis en het is uiteraard niet eenvoudig om een oorzakelijk verband aan te tonen tussen het probleem in de straat en eventuele schade daardoor veroorzaakt.”

Een andere buurman, die liever niet met zijn naam in de krant komt, denkt barsten te hebben door de trillingen. “Aan mijn voordeur komen regelmatig scheuren in het metselwerk die ik dan zelf herstel met voegsel. Maar ook achteraan mijn woning ontstaan er hier en daar een barst, in een stuk dat ik zeventien jaar geleden liet bijbouwen”, klinkt het.

“Het is trouwens opvallend hoeveel zwaar verkeer er hier, ondanks de rioleringswerken die nu verder in de straat bezig zijn, dagelijks passeert. Zelfs van ’s morgens vroeg. Velen rijden hier volgens ons veel te snel, wat de trillingen nog versterkt”, weet Bram Verbeke. “We trokken al meermaals aan de alarmbel. In 2016 liet het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), dat verantwoordelijk is voor de weg, een extra laag asfalt aanleggen. Ook lieten ze een te hoog stuk affrezen. Bovendien werd al eens een snelheidsmeter geplaatst. Dat is allemaal goed en had wel zijn effect, maar slechts voor een korte periode.”

Volgens de buren doet Iepers schepen van Openbare werken Ives Goudeseune (Vooruit) zijn best om deze situatie aan te kaarten bij het AWV. “Maar er gebeurt weinig tot niets en ondertussen zijn we al vier jaar na de laatste herstelling”, klinkt het.

Oplossing

“We kaarten het probleem niet alleen aan, we stellen ook een oplossing voor”, klinkt het. “Waarom zouden er geen waterbakken worden geplaatst of een asverschuiving worden aangebracht. Nog beter zou echter de baan affrezen zijn en een herstellaag aanbrengen in afwachting van de rioleringswerken die hier zullen plaatsvinden, maar die kunnen nog even op zich laten wachten. Wij als buurtbewoners, vragen aan het AWV om dringend een oplossing te voorzien zodat het zware verkeer kan worden afgeremd.”

“Momenteel is fase 1b van de werken lopende in de straat. De rijweg is afgesloten voor het doorgaand verkeer en er is een omleiding”, zegt Dirk Vanhuysse van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Indien er daar nu nog zwaar verkeer voorbijkomt, dan heeft dat het bord ‘plaatselijk verkeer’ genegeerd. Aan de handhaving hiervan kan het Agentschap Wegen en Verkeer helaas niet veel doen.”

Nog volgens Vanhuysse zijn de werken die zullen zorgen voor trager verkeer en voor een vlak wegdek gepland. “Maar het blijft natuurlijk wel een gewestweg, die is gemaakt voor zwaar verkeer”, aldus de woordvoerder. “Nu is het gewoon wachten tot we in deze fase zijn. De volledige rijweg is barslecht, dus iedereen wil daar wel als eerste een oplossing voor zijn of haar deur. Een concrete timing voor de start van fase 4 kan op dit moment niet worden gecommuniceerd omdat dit afhankelijk is van heel wat factoren.”