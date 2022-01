8 op de 10 West-Vlamingen neemt de auto naar het werk, openbaar vervoer amper krijgt klappen

De coronacrisis zet voorlopig geen rem op de populariteit van de (bedrijfs)wagen. Liefst 80,8 procent van alle West-Vlamingen neemt de auto om zich naar het werk te begeven. 20,1 procent van de bedienden in West-Vlaanderen heeft een salariswagen, een record. Het openbaar vervoer krijgt dan weer klappen: slechts 3,9 procent trekt op die manier naar de werkplek.

Deze opvallende resultaten blijken uit de jaarlijkse mobiliteitsbarometer van het HR-dienstenbedrijf Acerta, dat de mobiliteitsgegevens van 330.000 Belgische werknemers in kaart bracht, waaronder ook 44.000 mensen die in West-Vlaanderen actief zijn.

De meest in het oog springende resultaten:

– 1 op 5 West-Vlaamse bedienden beschikt over een bedrijfs- of salariswagen, een record. – 8 op 10 werknemers in West-Vlaanderen koos in 2021 voor woon-werkverplaatsingen voor de auto. – 1 op 3 West-Vlaamse werknemers fietst naar het werk. – Het openbaar vervoer heeft het lastig: amper 3,9 % van West-Vlaamse werknemers gebruikt trein, tram en/of bus.

In 2021 trokken we dan wel minder naar kantoor, Koning Auto kreeg geen zware klappen te verwerken. Integendeel: als we dan toch naar de werkvloer trokken, gebeurde dat door 80,8 procent van de werknemers in West-Vlaanderen met de auto. 65,3 procent koos zelfs altijd voor de wagen.

Vorig jaar kregen opnieuw meer bedienden een salaris- of bedrijfswagen ter beschikking: 20,1 procent. Een nieuw record. Thijs Deklerck, kantoordirecteur Acerta Roeselare: “Het aantal bedrijfswagens blijft stijgen. Het illustreert dat zo’n wagen van het werk voor ondernemingen een sterke troef is en blijft om personeel aan te trekken, zeker in de krappe arbeidsmarkt. Ondernemingen zullen er hoog blijven op inzetten omdat nog geen enkel alternatief even hoog gewaardeerd wordt door werknemers. Hoe krapper de arbeidsmarkt, hoe sterker de positie van de bedrijfswagen. Aangezien de bedrijfswagen duurzamer moet worden, gaan we met het plan om de fiscale voordelen van bedrijfswagens met een brandstofmotor af te bouwen, de goede kant uit. Als ook het hybride werken – een combinatie van werk op kantoor en thuis – na corona standhoudt en werknemers minder pendelkilometers afleggen, boeken we dubbele winst.”

Het woon-werkverkeer in 2021 in West-Vlaanderen en Vlaanderen. © Acerta

Fiets als stevige tweede

De fiets blijft het goed doen in het woon-werkverkeer, maar er is een stagnering ten opzichte van het coronajaar 2020. Van de West-Vlaamse werknemers rekende in 2021 net geen derde (31,9 procent) op de fiets voor woon-werkverplaatsingen, voor het volledige traject of een deel ervan. 14,75 procent combineert de fiets met de auto. 16 procent komt altijd op de fiets naar het werk.

De verdeling van de verschillende mobiliteitsoplossingen in West-Vlaanderen. © Acerta

Openbaar vervoer kreunt

Steeds minder Belgen nemen trein, tram of bus om naar het werk te pendelen, iets wat zeker bij ons het geval is. Hier rekent amper 3,9 procent van alle werknemers op het openbaar vervoer om van en naar het werk te rijden. Het percentage West-Vlaamse werknemers dat, thuiswerkdagen niet meegerekend, élke dag met het openbaar vervoer naar het werk komt, is in 2021 zelfs gezakt tot 2,4 procent.

Hybride duwt diesel weg

Een andere evolutie die stilaan doorsijpelt, is de vergroening van het bedrijfswagenpark. Nu rijdt 67,1 procent nog met een diesel, maar dat aandeel is met 7 procent gedaald ten opzichte van 202. De hybride bedrijfswagen wint aan terrein: van 2,5 naar 5,7 procent. Volledig elektrische bedrijfswagens maken momenteel slechts 1,4 procent uit van het wagenpark. “Al verwachten we dat deze categorie door de veranderende fiscaliteit de komende jaren sterk aan belang zal winnen”, aldus Thijs Deklerck.

Het aantal bedrijfswagens op diesel in ons land is nog steeds dominant, maar neemt stilaan af. © Acerta

Nog dit: de West-Vlaming woont gemiddeld 19,4 kilometer van zijn werkplek. Deze afstand stijgt op Belgisch niveau elk jaar wel licht. Hoe het vele thuiswerk die afstand verder zal beïnvloeden, zal de komende jaren moeten blijken.”