Zwembad Bredene blijft gesloten door technisch probleem: “Kunnen hier onmogelijk een termijn op plakken”

Door een defect is het zwembad van Bredene al sinds eind december gesloten. Er wordt momenteel nog volop gezocht naar de oorzaak van het defect en welke oplossing mogelijk is. Het is daardoor onduidelijk hoelang het bad gesloten zal blijven. “Het is wel degelijk de bedoeling om het zwembad terug te openen, maar het gaat om een oude installatie”, zegt schepen Alain Lynneel.

“Iets voor Nieuwjaar kregen we de melding dat er een defect was in het zwembad. Er is een probleem met de aansturing van het systeem waardoor het water niet meer opwarmt en er geen circulatie is. Onze diensten hebben gezocht naar iemand om de herstellingen te doen tussen Kerst en Nieuwjaar, maar dat was moeilijk. Vanaf de eerste werkdag in het nieuwe jaar werden verschillende firma’s gecontacteerd, maar het was niet gemakkelijk om iemand te vinden die aan het oude systeem wil werken. Het zwembad is immers al meer dan 50 jaar oud. Dat is ook de reden waarom er momenteel een nieuw zwembad gebouwd wordt”, zegt schepen Alain Lynneel.

Afwachten

Er werd een firma gevonden die sinds maandag bezig is met het zoeken naar het probleem. “Ze zijn nu aan het bekijken wat er precies stuk is en hoe ze het eventueel kunnen oplossen. Het is dus afwachten of de stukken die nodig zijn om het systeem te herstellen beschikbaar zijn. Dat is niet vanzelfsprekend.”

Hoe lang het zwembad nog gesloten blijft is dus onduidelijk. “Het zwembad is tot nader order gesloten. We kunnen hier onmogelijk een termijn op plakken, maar als ze het morgen kunnen oplossen dan gaat het zwembad ook gewoon weer open. Het is een heel vervelende situatie. We hebben meer dan 1.000 schoolgaande kinderen in Bredene die zwemles krijgen en dan zijn er nog de vele clubs die gebruik maken van het bad.”

Nieuw zwembad

De bouw van het nieuwe zwembad in het recreatiedomein Grasduinen is ondertussen volop bezig. “Het zwembad zal normaal gezien in het najaar van 2025 openen. Ze zitten nu in de ruwbouwfase. Er is een vertraging geweest door het hevige regenweer van de afgelopen periode”, schetst de schepen nog. (LB)