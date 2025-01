Uitkijken naar nieuwste parel aan kroon van Bredene: “De opening lijkt eerder naar eind 2025 te neigen”

2025 wordt het jaar waarin Bredene zijn nieuwe LAGO-zwembad in gebruik neemt. Behalve prestigieus dreigde het miljoenenproject ook lange tijd het meest gecontesteerde ooit te worden. Nu het ‘multifunctioneel sportcomplex’ uit woelig politiek water is geraakt, lijkt het antwoord op de ultieme vraag of de bouw ervan tijdig klaar raakt welhaast zeker ‘neen’ te worden.

Het nieuwe zwembad, dat straks op recreatiedomein Grasduinen komt en in het voorjaar van 2025 de deuren hoopte te openen, had nog voor er een spade in de grond gestoken was, al een hels traject achter de rug.

Meer dan een zwembad

Onenigheid in het schepencollege, een afvallig Groen dat zijn aanvankelijke steun voor het volgens hen te dure project introk, dramatische stijgingen van de materiaalprijzen en kredietrentes waardoor de jaarlijkse bijdrage uit de gemeentekas steeg tot zowat 2 miljoen euro… Burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit) had het niet onder de markt om het door hem als multifunctioneel omschreven sportcomplex aan zijn steeds kritischere inwoners en politieke oppositie te verkopen. Op een drietal informatieavonden in het Staf Versluyscentrum lieten honderden Bredenaars zich niettemin behoorlijk gewillig door de burgemeester overtuigen van de waarde van het project, voor zowel inwoner als toerist. Dit was meer dan een zwembad, verzekerde hij, want ook padelterreinen, een binnenspeeltuin, fitnesszaal… zouden straks onderdak vinden in en naast het complex. Toen duikclub Medusa moest vaststellen dat het nieuwe bad te ondiep was voor wie het graag onder water zocht, moest LAGO inderhaast de plannen aanpassen. Een nieuwe rimpeling op het water werd zo op de valreep vermeden. Al blijven de zwemclubs en baantjestrekkers zich vandaag nog afvragen hoeveel duurder hun zwembeurten zullen worden in LAGO Grasduinen. Rest de vraag wanneer het nieuwe zwembad de deuren opent.

“Blijkbaar blijft een tekort aan materialen de bouwheer parten spelen” – burgemeester Steve Vandenberghe

“Sowieso met vertraging”, geeft de burgemeester aan. “Bij LAGO hopen ze nog de deuren te kunnen openen kort na de zomer, maar het ziet ernaar uit dat het eerder eind 2025 zal worden. Blijkbaar blijft een tekort aan materialen de bouwheer parten spelen. En er is de voorbije maanden ook heel veel regen gevallen waardoor de werken regelmatig onderbroken moesten worden. De laatste update van de werken op www.lago.be/bredene/het-zwembad-van-de-toekomst geeft aan dat “na heel wat werken aan de fundering de contouren van het nieuwe complex stilaan zichtbaar worden: je kan het sportbad, het kinderbad en het instructiebad goed herkennen. Nu de gelijkvloerse plaat met de verschillende baden is aangebracht, krijgen de wildwaterbaan en warme lagune verder vorm.” “De vertraging is natuurlijk vooral jammer voor LAGO zelf. Ze zullen er dan ook alles aan doen om zo snel mogelijk open te gaan”, verzekert burgemeester Vandenberghe.

Voor elk wat wils

Het complex Grasduinen in Bredene wordt de veertiende site van zwembadgroep LAGO in ons land. Bezoekers zullen er zich kunnen uitleven in een sportbad van 25 meter en een fitnessruimte van 520 vierkante meter. Buiten kan de sportieve Bredenaar of toerist straks ook tennissen, padellen of pickleball spelen. De allerkleinsten zullen er kunnen ravotten in een interactief kinderbad, een instructiebad met beweegbare bodem, een wildwaterbaan, lagune, een speelkreek en glijden langs de Triple Slide. Binnen kunnen ze ook terecht in een grote kinderspeeltuin. Wie het liever kalm aan doet, zal zijn gading vinden in een ruime wellnesszone met sauna, whirlpool, jacuzzi en buitenzwembad. Grasduinen zal het huidige gemeentelijk zwembad Ter Polder vervangen.