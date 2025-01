Zuster Benigna is 101 jaar

Vrijdag mocht zuster Benigna 101 kaarsjes uitblazen. De kloosterlinge, verbonden met Deerlijk en de Belgiekwijk in het bijzonder, verblijft sinds een paar jaar in het klooster te Gits.

In 1950 kwam Benigna naar Deerlijk en werd ze kleuterleidster op de Belgiek. Zij reed nooit met de auto maar steeds met de fiets van het klooster in het centrum naar haar school en wijk. Zij vertelde vorig jaar op haar eeuwfeest: “Ik fietste tot ik 91 jaar was en kwam via de Vichtestraat naar de brug van de Breestraat. Daar is het een zeer lastig stuk, maar ik moest nooit afstappen. Ik had het geluk veel kracht te hebben.”

Na haar pensionering (in 1987) bleef zij verbonden met de Belgiekwijk, hielp in de refter van de school en was 26 jaar gemachtigd opzichter aan de school. “Ik zorgde voor de veiligheid en was nogal streng. Ik liet mij niet doen door haastige of lichtjes agressieve chauffeurs.”

Zij blijft ook op haar 101 jaar kwik van geest. “Ja, straks doe ik wel zelf de afwas van deze tassen en taartborden,” zei ze tegen Deerlijkse vrienden die haar gingen gelukwensen in Gits. (MVD)